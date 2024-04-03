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Глава Адыгеи призвал кабмин сделать акцент на развитии малого бизнеса

Глава Адыгеи призвал кабмин сделать акцент на развитии малого бизнеса - РИА Новости, 03.04.2024

Глава Адыгеи призвал кабмин сделать акцент на развитии малого бизнеса

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал республиканский кабмин больше усилий направить на развитие малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:18

2024-04-03T17:18

2024-04-03T17:18

твой бизнес

мурат кумпилов

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

республика адыгея

твой бизнес – новости

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МАЙКОП, 3 апр — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал республиканский кабмин больше усилий направить на развитие малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона. Кумпилов в среду провел совещание с членами республиканского кабмина, руководством территориальных органов федеральной власти и муниципалитетов. На нем обсуждались планы по выполнению целей, определенных президентом РФ в своем послании парламенту. Глава республики поставил ряд задач по достижению показателей программы индивидуального развития региона, модернизации ЖКХ и повышению эффективности малого и среднего предпринимательства (МСП). "Нужно помогать самозанятым в реализации их продукции, предоставлении им новых площадок и путей для продвижения товаров и услуг. МСП – это важнейших сектор экономики, который быстро адаптируется к разным условиям. При этом у нас есть как опытный бизнес, так много и начинающих бизнесменов – инициативных людей, с интересными идеями. Их важно поддержать, это – большой потенциал, который нужно грамотно использовать. Благодаря правительству страны у нас есть широкий инструментарий для развития, нужно помогать людям в реализации проектов при разных вариантах господдержки. Создавайте конкурентную среду, используйте лучшие практики АСИ (Агентство стратегических инициатив – ред.), анализируйте их и внедряйте", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания. По данным республиканских властей, в результате работы по поддержки МСП за пять минувших лет динамика занятости в этой сфере в республике на 15,6% превысила плановый показатель, сегодня в ней трудится 64,3 тысячи человек. Только за прошлый год число самозанятых выросло на восемь тысяч человек, сейчас их количество почти достигло 22 тысяч.

https://ria.ru/20240328/reforma-1935988788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, россия, агентство стратегических инициатив (аси), республика адыгея, твой бизнес – новости