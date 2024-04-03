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Минпромторг ожидает рост производства автомобилей в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2024
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17:43 03.04.2024 (обновлено: 17:44 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/avtomobili-1937664307.html
Минпромторг ожидает рост производства автомобилей в 2024 году
Минпромторг ожидает рост производства автомобилей в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2024
Минпромторг ожидает рост производства автомобилей в 2024 году
Минпромторг ожидает роста производства автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в РФ в 2024 году до более 800 тысяч... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:43
2024-04-03T17:44
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минпромторг ожидает роста производства автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в РФ в 2024 году до более 800 тысяч штук, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Чуть больше 800 тысяч автомобилей производство", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В 2023 году в РФ было произведено около 724 тысяч автомобилей всех сегментов. Таким образом, рост может составить более 10%.
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Минпромторг ожидает рост производства автомобилей в 2024 году

Минпромторг: рост производства авто в 2024 году составит более десяти процентов

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей
Сборка новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минпромторг ожидает роста производства автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в РФ в 2024 году до более 800 тысяч штук, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Чуть больше 800 тысяч автомобилей производство", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В 2023 году в РФ было произведено около 724 тысяч автомобилей всех сегментов. Таким образом, рост может составить более 10%.
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Авто
 
 
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