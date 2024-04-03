https://ria.ru/20240403/avtomobil-1937586662.html

Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО

Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО - РИА Новости, 03.04.2024

Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО

Администрация Завьяловского района Алтайского края передала автомобиль участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:38

2024-04-03T14:38

2024-04-03T14:38

надежные люди

алтайский край

завьяловский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

сво

гуманитарная помощь

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БАРНАУЛ, 3 апр — РИА Новости. Администрация Завьяловского района Алтайского края передала автомобиль участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Передали УАЗ Хантер командованию воинской части в селе Топчиха. Автомобиль, пожертвованный в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы!" администрацией Завьяловского района, перегнали в расположение в село Топчиха. Машина уже отправилась военным эшелоном в зону СВО", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что жители края активно помогают бойцам, они плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.

https://ria.ru/20240228/svo-1929977282.html

алтайский край

завьяловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алтайский край, завьяловский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь