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Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО - РИА Новости, 03.04.2024
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Надежные люди
 
14:38 03.04.2024
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Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО
Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО - РИА Новости, 03.04.2024
Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО
Администрация Завьяловского района Алтайского края передала автомобиль участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:38
2024-04-03T14:38
надежные люди
алтайский край
завьяловский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
гуманитарная помощь
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БАРНАУЛ, 3 апр — РИА Новости. Администрация Завьяловского района Алтайского края передала автомобиль участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Передали УАЗ Хантер командованию воинской части в селе Топчиха. Автомобиль, пожертвованный в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы!" администрацией Завьяловского района, перегнали в расположение в село Топчиха. Машина уже отправилась военным эшелоном в зону СВО", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что жители края активно помогают бойцам, они плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.
https://ria.ru/20240228/svo-1929977282.html
алтайский край
завьяловский район
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алтайский край, завьяловский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Алтайский край, Завьяловский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО, Гуманитарная помощь

Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО

© Фото : ВКонтакте/Народный фронт Алтайский крайАдминистрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам спецоперации
Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : ВКонтакте/Народный фронт Алтайский край
Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам спецоперации
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 3 апр — РИА Новости. Администрация Завьяловского района Алтайского края передала автомобиль участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Передали УАЗ Хантер командованию воинской части в селе Топчиха. Автомобиль, пожертвованный в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы!" администрацией Завьяловского района, перегнали в расположение в село Топчиха. Машина уже отправилась военным эшелоном в зону СВО", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жители края активно помогают бойцам, они плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.
Сотрудница Алтайского заповедника изготовила окопные свечи для участников СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Алтайском заповеднике изготовили окопные свечи для участников СВО
28 февраля, 13:41
 
Надежные людиАлтайский крайЗавьяловский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СВОГуманитарная помощь
 
 
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