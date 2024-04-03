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Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО
Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО - РИА Новости, 03.04.2024
Администрация одного из районов Алтая передала автомобиль участникам СВО
Администрация Завьяловского района Алтайского края передала автомобиль участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:38
2024-04-03T14:38
2024-04-03T14:38
надежные люди
алтайский край
завьяловский район
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БАРНАУЛ, 3 апр — РИА Новости. Администрация Завьяловского района Алтайского края передала автомобиль участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Передали УАЗ Хантер командованию воинской части в селе Топчиха. Автомобиль, пожертвованный в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы!" администрацией Завьяловского района, перегнали в расположение в село Топчиха. Машина уже отправилась военным эшелоном в зону СВО", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что жители края активно помогают бойцам, они плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.
https://ria.ru/20240228/svo-1929977282.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, завьяловский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Алтайский край, Завьяловский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО, Гуманитарная помощь