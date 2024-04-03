Рейтинг@Mail.ru
Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/avtobusy-1937559058.html
Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке
Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке - РИА Новости, 03.04.2024
Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке
В 16 муниципалитетов Пермского края поступили 98 автобусов, которые были куплены по федеральной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:57
2024-04-03T12:57
пермский край
октябрьский
березовский
дмитрий махонин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937556500_0:90:1124:722_1920x0_80_0_0_9e9a7ad8f547782d12ed65ed04129abe.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В 16 муниципалитетов Пермского края поступили 98 автобусов, которые были куплены по федеральной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что в регион поступили 20 автобусов малого класса, 53 – среднего и 25 – большого. Транспорту предстоит пройти проверку и регистрацию. После этого он выйдет на линию. В некоторых муниципалитетах автобусы уже работают на местных маршрутах. Все транспортные средства были куплены с помощью специального казначейского кредита, который регион получил нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Размер федеральных средств составляет почти 900 миллионов рублей. Автобусы будут курсировать в Еловском, Верещагинском, Гайнском, Ильинском, Кунгурском, Нытвенском, Оханском, Очерском, Частинском, Чусовском, Октябрьском, Березовском, Кочевском, Кизеловском, Губахинском округах и в городе Березники. В новых транспортных средствах есть системы речевого и визуального информирования пассажиров. Также автобусы оборудованы спутниковой навигацией, видеонаблюдением, системой контроля режима труда и отдыха водителя, кондиционером, аппарелью и площадкой для инвалидов. Помимо этого, на автобусы нанесена фирменная символика в честь 300-летия Перми и нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "У нас много отдаленных населенных пунктов, где вопрос доступности транспорта является актуальным. Постепенно заменяем автобусы во всех территориях края. С 2020 года на муниципальные и межмуниципальные маршруты вышли 1 200 новых автобусов. Новый транспорт приобретался, как перевозчиками самостоятельно, так и поступал при федеральной поддержке", - цитирует пресс-служба губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он добавил, что в обновление пассажирского транспорта продолжится.
https://ria.ru/20240327/zhyuri-1936132128.html
https://ria.ru/20240125/perm-1923444981.html
пермский край
октябрьский
березовский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937556500_62:0:1061:749_1920x0_80_0_0_70bec2c100455e8a03d15ae33e352185.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, октябрьский, березовский, дмитрий махонин
Пермский край, Октябрьский, Березовский, Дмитрий Махонин

Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке

© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяПочти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке
Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В 16 муниципалитетов Пермского края поступили 98 автобусов, которые были куплены по федеральной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что в регион поступили 20 автобусов малого класса, 53 – среднего и 25 – большого.
Транспорту предстоит пройти проверку и регистрацию. После этого он выйдет на линию. В некоторых муниципалитетах автобусы уже работают на местных маршрутах.
Все транспортные средства были куплены с помощью специального казначейского кредита, который регион получил нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Размер федеральных средств составляет почти 900 миллионов рублей. Автобусы будут курсировать в Еловском, Верещагинском, Гайнском, Ильинском, Кунгурском, Нытвенском, Оханском, Очерском, Частинском, Чусовском, Октябрьском, Березовском, Кочевском, Кизеловском, Губахинском округах и в городе Березники.
Статуэтки Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации Медвежонок - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Талантливые дети из Пермского края войдут в жюри фестиваля "Медвежонок"
27 марта, 12:34
В новых транспортных средствах есть системы речевого и визуального информирования пассажиров. Также автобусы оборудованы спутниковой навигацией, видеонаблюдением, системой контроля режима труда и отдыха водителя, кондиционером, аппарелью и площадкой для инвалидов.
Помимо этого, на автобусы нанесена фирменная символика в честь 300-летия Перми и нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"У нас много отдаленных населенных пунктов, где вопрос доступности транспорта является актуальным. Постепенно заменяем автобусы во всех территориях края. С 2020 года на муниципальные и межмуниципальные маршруты вышли 1 200 новых автобусов. Новый транспорт приобретался, как перевозчиками самостоятельно, так и поступал при федеральной поддержке", - цитирует пресс-служба губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Он добавил, что в обновление пассажирского транспорта продолжится.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Дмитрий Махонин рассказал об итогах празднования 300-летия Перми
25 января, 15:44
 
Пермский крайОктябрьскийБерезовскийДмитрий Махонин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала