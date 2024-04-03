https://ria.ru/20240403/avtobusy-1937559058.html
Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке
Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке - РИА Новости, 03.04.2024
Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке
В 16 муниципалитетов Пермского края поступили 98 автобусов, которые были куплены по федеральной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:57
2024-04-03T12:57
2024-04-03T12:57
пермский край
октябрьский
березовский
дмитрий махонин
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В 16 муниципалитетов Пермского края поступили 98 автобусов, которые были куплены по федеральной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что в регион поступили 20 автобусов малого класса, 53 – среднего и 25 – большого. Транспорту предстоит пройти проверку и регистрацию. После этого он выйдет на линию. В некоторых муниципалитетах автобусы уже работают на местных маршрутах. Все транспортные средства были куплены с помощью специального казначейского кредита, который регион получил нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Размер федеральных средств составляет почти 900 миллионов рублей. Автобусы будут курсировать в Еловском, Верещагинском, Гайнском, Ильинском, Кунгурском, Нытвенском, Оханском, Очерском, Частинском, Чусовском, Октябрьском, Березовском, Кочевском, Кизеловском, Губахинском округах и в городе Березники. В новых транспортных средствах есть системы речевого и визуального информирования пассажиров. Также автобусы оборудованы спутниковой навигацией, видеонаблюдением, системой контроля режима труда и отдыха водителя, кондиционером, аппарелью и площадкой для инвалидов. Помимо этого, на автобусы нанесена фирменная символика в честь 300-летия Перми и нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "У нас много отдаленных населенных пунктов, где вопрос доступности транспорта является актуальным. Постепенно заменяем автобусы во всех территориях края. С 2020 года на муниципальные и межмуниципальные маршруты вышли 1 200 новых автобусов. Новый транспорт приобретался, как перевозчиками самостоятельно, так и поступал при федеральной поддержке", - цитирует пресс-служба губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он добавил, что в обновление пассажирского транспорта продолжится.
https://ria.ru/20240327/zhyuri-1936132128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, октябрьский, березовский, дмитрий махонин
Пермский край, Октябрьский, Березовский, Дмитрий Махонин
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В 16 муниципалитетов Пермского края поступили 98 автобусов, которые были куплены по федеральной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что в регион поступили 20 автобусов малого класса, 53 – среднего и 25 – большого.
Транспорту предстоит пройти проверку и регистрацию. После этого он выйдет на линию. В некоторых муниципалитетах автобусы уже работают на местных маршрутах.
Все транспортные средства были куплены с помощью специального казначейского кредита, который регион получил нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Размер федеральных средств составляет почти 900 миллионов рублей. Автобусы будут курсировать в Еловском, Верещагинском, Гайнском, Ильинском, Кунгурском, Нытвенском, Оханском, Очерском, Частинском, Чусовском, Октябрьском
, Березовском
, Кочевском, Кизеловском, Губахинском округах и в городе Березники
.
В новых транспортных средствах есть системы речевого и визуального информирования пассажиров. Также автобусы оборудованы спутниковой навигацией, видеонаблюдением, системой контроля режима труда и отдыха водителя, кондиционером, аппарелью и площадкой для инвалидов.
Помимо этого, на автобусы нанесена фирменная символика в честь 300-летия Перми
и нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"У нас много отдаленных населенных пунктов, где вопрос доступности транспорта является актуальным. Постепенно заменяем автобусы во всех территориях края. С 2020 года на муниципальные и межмуниципальные маршруты вышли 1 200 новых автобусов. Новый транспорт приобретался, как перевозчиками самостоятельно, так и поступал при федеральной поддержке", - цитирует пресс-служба губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
.
Он добавил, что в обновление пассажирского транспорта продолжится.