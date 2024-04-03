https://ria.ru/20240403/avtobusy-1937559058.html

Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке

Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке - РИА Новости, 03.04.2024

Почти 100 автобусов прибыли в Пермский край по господдержке

В 16 муниципалитетов Пермского края поступили 98 автобусов, которые были куплены по федеральной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:57

2024-04-03T12:57

2024-04-03T12:57

пермский край

октябрьский

березовский

дмитрий махонин

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В 16 муниципалитетов Пермского края поступили 98 автобусов, которые были куплены по федеральной поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что в регион поступили 20 автобусов малого класса, 53 – среднего и 25 – большого. Транспорту предстоит пройти проверку и регистрацию. После этого он выйдет на линию. В некоторых муниципалитетах автобусы уже работают на местных маршрутах. Все транспортные средства были куплены с помощью специального казначейского кредита, который регион получил нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Размер федеральных средств составляет почти 900 миллионов рублей. Автобусы будут курсировать в Еловском, Верещагинском, Гайнском, Ильинском, Кунгурском, Нытвенском, Оханском, Очерском, Частинском, Чусовском, Октябрьском, Березовском, Кочевском, Кизеловском, Губахинском округах и в городе Березники. В новых транспортных средствах есть системы речевого и визуального информирования пассажиров. Также автобусы оборудованы спутниковой навигацией, видеонаблюдением, системой контроля режима труда и отдыха водителя, кондиционером, аппарелью и площадкой для инвалидов. Помимо этого, на автобусы нанесена фирменная символика в честь 300-летия Перми и нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "У нас много отдаленных населенных пунктов, где вопрос доступности транспорта является актуальным. Постепенно заменяем автобусы во всех территориях края. С 2020 года на муниципальные и межмуниципальные маршруты вышли 1 200 новых автобусов. Новый транспорт приобретался, как перевозчиками самостоятельно, так и поступал при федеральной поддержке", - цитирует пресс-служба губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он добавил, что в обновление пассажирского транспорта продолжится.

https://ria.ru/20240327/zhyuri-1936132128.html

https://ria.ru/20240125/perm-1923444981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, октябрьский, березовский, дмитрий махонин