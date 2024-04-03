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Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе - РИА Новости, 03.04.2024
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02:56 03.04.2024 (обновлено: 06:16 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/avstraliya-1937468913.html
Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе
Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе - РИА Новости, 03.04.2024
Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе
Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что во время разговора с коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху разозлился из-за гибели соотечественницы,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T02:56
2024-04-03T06:16
австралия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
польша
энтони альбанезе
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что во время разговора с коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху разозлился из-за гибели соотечественницы, работавшей в НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа.&quot;Я поговорил с премьер-министром Нетаньяху этим утром. Я выразил злость и обеспокоенность Австралии в связи с гибелью Зоми Франккома. Зоми была австралийским гуманитарным работником &quot;Всемирной центральной кухни&quot;, — заявил Альбанезе, видео его выступления опубликовано в социальной сети X.Премьер Австралии отметил, что правительство Израиля взяло на себя ответственность, а Нетаньяху передал соболезнования семье погибшей австралийки."Мы призываем к полной прозрачности и подотчетности, а также к тому, чтобы помощь поступала в Газу беспрепятственно и в больших объемах", — говорится в сообщении к опубликованному видео.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых шесть иностранцев из Польши, Австралии, Великобритании и США, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием."Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающим питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.
https://ria.ru/20240403/izrail-1937469237.html
https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html
https://ria.ru/20240402/izvinenie-1937462464.html
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австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху, израиль, польша, энтони альбанезе
Австралия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Польша, Энтони Альбанезе
Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе

Премьер Австралии в беседе с Нетаньяху разозлился из-за гибели члена НКО в Газе

© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что во время разговора с коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху разозлился из-за гибели соотечественницы, работавшей в НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа.
«

"Я поговорил с премьер-министром Нетаньяху этим утром. Я выразил злость и обеспокоенность Австралии в связи с гибелью Зоми Франккома. Зоми была австралийским гуманитарным работником "Всемирной центральной кухни", — заявил Альбанезе, видео его выступления опубликовано в социальной сети X.

Автомобиль World Central Kitchen в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Байден раскритиковал Израиль за недостаточную защиту гражданских в Газе
03:00
Премьер Австралии отметил, что правительство Израиля взяло на себя ответственность, а Нетаньяху передал соболезнования семье погибшей австралийки.
"Мы призываем к полной прозрачности и подотчетности, а также к тому, чтобы помощь поступала в Газу беспрепятственно и в больших объемах", — говорится в сообщении к опубликованному видео.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
Вчера, 18:32
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых шесть иностранцев из Польши, Австралии, Великобритании и США, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
"Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающим питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.
Автомобиль некоммерческой организации Всемирная центральная кухня после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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Вчера, 23:53
 
АвстралияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБиньямин НетаньяхуИзраильПольшаЭнтони Альбанезе
 
 
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