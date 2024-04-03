Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе
Премьер Австралии в беседе с Нетаньяху разозлился из-за гибели члена НКО в Газе
© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что во время разговора с коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху разозлился из-за гибели соотечественницы, работавшей в НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа.
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"Я поговорил с премьер-министром Нетаньяху этим утром. Я выразил злость и обеспокоенность Австралии в связи с гибелью Зоми Франккома. Зоми была австралийским гуманитарным работником "Всемирной центральной кухни", — заявил Альбанезе, видео его выступления опубликовано в социальной сети X.
Премьер Австралии отметил, что правительство Израиля взяло на себя ответственность, а Нетаньяху передал соболезнования семье погибшей австралийки.
"Мы призываем к полной прозрачности и подотчетности, а также к тому, чтобы помощь поступала в Газу беспрепятственно и в больших объемах", — говорится в сообщении к опубликованному видео.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых шесть иностранцев из Польши, Австралии, Великобритании и США, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
"Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающим питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.