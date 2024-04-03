https://ria.ru/20240403/avstraliya-1937468913.html

Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе

Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе - РИА Новости, 03.04.2024

Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе

Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что во время разговора с коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху разозлился из-за гибели соотечественницы,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T02:56

2024-04-03T02:56

2024-04-03T06:16

австралия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

биньямин нетаньяху

израиль

польша

энтони альбанезе

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что во время разговора с коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху разозлился из-за гибели соотечественницы, работавшей в НКО "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа."Я поговорил с премьер-министром Нетаньяху этим утром. Я выразил злость и обеспокоенность Австралии в связи с гибелью Зоми Франккома. Зоми была австралийским гуманитарным работником "Всемирной центральной кухни", — заявил Альбанезе, видео его выступления опубликовано в социальной сети X.Премьер Австралии отметил, что правительство Израиля взяло на себя ответственность, а Нетаньяху передал соболезнования семье погибшей австралийки."Мы призываем к полной прозрачности и подотчетности, а также к тому, чтобы помощь поступала в Газу беспрепятственно и в больших объемах", — говорится в сообщении к опубликованному видео.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых шесть иностранцев из Польши, Австралии, Великобритании и США, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием."Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающим питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.

https://ria.ru/20240403/izrail-1937469237.html

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

https://ria.ru/20240402/izvinenie-1937462464.html

австралия

израиль

польша

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австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху, израиль, польша, энтони альбанезе