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Артиллеристов группировки "Центр" представили к наградам - РИА Новости, 03.04.2024
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Артиллеристов группировки "Центр" представили к наградам
Артиллеристов группировки "Центр" представили к наградам - РИА Новости, 03.04.2024
Артиллеристов группировки "Центр" представили к наградам
Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили продвижение мотострелков на авдеевском направлении, особо отличившихся военнослужащих командование наградило... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:27
2024-04-03T05:27
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили продвижение мотострелков на авдеевском направлении, особо отличившихся военнослужащих командование наградило государственными наградами, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп наших мотострелков на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что контроль поражения целей и передачу координат местоположения ВСУ осуществляли разведчики с помощью БПЛА "Орлан-30". Слаженная боевая работа артиллеристов и разведподразделения позволила уничтожить все выявленные цели. "Первый шквал огня был нанесен с огневых позиций по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящейся на удалении около 10 километров. Вторым ударом расчеты подавили разрозненные группы ВСУ, утаившиеся в лесополосе, применив осколочно-фугасные реактивные снаряды", - сообщили в оборонном ведомстве. Особо отличившихся военнослужащих наградили государственными наградами. "Командование группировки вручило бойцам медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, "За отвагу", "За храбрость", медаль "За воинскую доблесть" II степени, а также медали "Суворова" и "Жукова". Одному из военнослужащих артиллерийского подразделения было присвоено первое офицерское звание - младший лейтенант", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240401/nagrada-1937030044.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Артиллеристов группировки "Центр" представили к наградам

Артиллеристов группировки "Центр" наградили за поддержку мотострелков у Авдеевки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" обеспечили продвижение мотострелков на авдеевском направлении, особо отличившихся военнослужащих командование наградило государственными наградами, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп наших мотострелков на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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Там добавили, что контроль поражения целей и передачу координат местоположения ВСУ осуществляли разведчики с помощью БПЛА "Орлан-30". Слаженная боевая работа артиллеристов и разведподразделения позволила уничтожить все выявленные цели.
"Первый шквал огня был нанесен с огневых позиций по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящейся на удалении около 10 километров. Вторым ударом расчеты подавили разрозненные группы ВСУ, утаившиеся в лесополосе, применив осколочно-фугасные реактивные снаряды", - сообщили в оборонном ведомстве.
Особо отличившихся военнослужащих наградили государственными наградами.
"Командование группировки вручило бойцам медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, "За отвагу", "За храбрость", медаль "За воинскую доблесть" II степени, а также медали "Суворова" и "Жукова". Одному из военнослужащих артиллерийского подразделения было присвоено первое офицерское звание - младший лейтенант", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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