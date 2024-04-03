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Лидеры ЕС нагнетают антироссийскую истерику в Армении, заявила Захарова - РИА Новости, 03.04.2024
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13:19 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/armeniya-1937567578.html
Лидеры ЕС нагнетают антироссийскую истерику в Армении, заявила Захарова
Лидеры ЕС нагнетают антироссийскую истерику в Армении, заявила Захарова - РИА Новости, 03.04.2024
Лидеры ЕС нагнетают антироссийскую истерику в Армении, заявила Захарова
Лидеры стран ЕС нагнетают антироссийскую риторику в Армении, призывают Ереван вкладывать средства в военно-промышленный комплекс, заявила официальный... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:19
2024-04-03T13:19
в мире
армения
россия
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лидеры стран ЕС нагнетают антироссийскую риторику в Армении, призывают Ереван вкладывать средства в военно-промышленный комплекс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Миссия ЕС в Армении превращается усилиями Запада по существу в миссию НАТО, ради демонстрации некой востребованности блока, лидеры его стран-членов нагнетают антироссийскую истерику, призывают готовиться к военному конфликту с нашей страной, вкладывают огромные средства в военно-промышленный комплекс на фоне очевидных экономических проблем. Только они не деньги вкладывают (в ВПК - ред.), они призывают Армению вкладываться в ВПК", - отметила Захарова на брифинге. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности". В конце февраля Армении на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз заявили, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, армения, россия, мария захарова, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Армения, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лидеры ЕС нагнетают антироссийскую истерику в Армении, заявила Захарова

Захарова: лидеры ЕС призывают Армению вкладываться в ВПК, запугивая Россией

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лидеры стран ЕС нагнетают антироссийскую риторику в Армении, призывают Ереван вкладывать средства в военно-промышленный комплекс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Миссия ЕС в Армении превращается усилиями Запада по существу в миссию НАТО, ради демонстрации некой востребованности блока, лидеры его стран-членов нагнетают антироссийскую истерику, призывают готовиться к военному конфликту с нашей страной, вкладывают огромные средства в военно-промышленный комплекс на фоне очевидных экономических проблем. Только они не деньги вкладывают (в ВПК - ред.), они призывают Армению вкладываться в ВПК", - отметила Захарова на брифинге.
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Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности".
В конце февраля Армении на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз заявили, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.
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В миреАрменияРоссияМария ЗахароваЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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