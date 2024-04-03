Лидеры ЕС нагнетают антироссийскую истерику в Армении, заявила Захарова
Захарова: лидеры ЕС призывают Армению вкладываться в ВПК, запугивая Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лидеры стран ЕС нагнетают антироссийскую риторику в Армении, призывают Ереван вкладывать средства в военно-промышленный комплекс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Миссия ЕС в Армении превращается усилиями Запада по существу в миссию НАТО, ради демонстрации некой востребованности блока, лидеры его стран-членов нагнетают антироссийскую истерику, призывают готовиться к военному конфликту с нашей страной, вкладывают огромные средства в военно-промышленный комплекс на фоне очевидных экономических проблем. Только они не деньги вкладывают (в ВПК - ред.), они призывают Армению вкладываться в ВПК", - отметила Захарова на брифинге.
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Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности".
В конце февраля Армении на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз заявили, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.
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