Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: свыше 60 зданий арендовано инвесторами по льготной программе - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/arenda-1937420635.html
Ефимов: свыше 60 зданий арендовано инвесторами по льготной программе
Ефимов: свыше 60 зданий арендовано инвесторами по льготной программе - РИА Новости, 03.04.2024
Ефимов: свыше 60 зданий арендовано инвесторами по льготной программе
В рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год" в аренду сдано 62 здания для открытия бизнеса, детских учреждений в сфере образования и... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:05
2024-04-03T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
коммерческая недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409069_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e263871cfcfd50d8cbc1ad070376e033.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год" в аренду сдано 62 здания для открытия бизнеса, детских учреждений в сфере образования и гостиниц, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Программа выгодна всем – городу, предпринимателям и жителям. Благодаря ей архитектурный облик Москвы преображается, реализуются новые проекты, а бизнес получает возможность пользоваться столичной недвижимостью по символической цене. Сейчас по программе “1 рубль за квадратный метр в год” действуют шестьдесят два договора аренды зданий и помещений общей площадью 60,4 тыс. кв. м. Инвесторы, которые занимают сорок три объекта недвижимости, уже выполнили все условия соглашений и перешли на льготную ставку аренды", - привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что в центре столицы располагается 29 из 62 сданных в аренду объектов."Девять – на востоке, 7 – на юго-востоке, 5 – на северо-западе, по 3 – на западе, севере и юге, 2 – на юго-западе города и 1 – в Зеленограде", - приводятся в сообщении слова Гамана.Программа "1 рубль за квадратный метр в год" работает с 2012 года. Первое время она затрагивала только объекты культурного наследия, требующие восстановления. Инвесторы определяются на специальных аукционах по аренде нежилых помещений. После выполнения всех требуемых условий начинает действовать льготная ставка. С 2013 года в арендованных зданиях разрешается открывать образовательные учреждения, а с 2022 года – объекты гостиничного бизнеса.
https://ria.ru/20240401/obekty-1936735994.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409069_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_aceab29038a4e525456157109995adde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , коммерческая недвижимость
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Коммерческая недвижимость

Ефимов: свыше 60 зданий арендовано инвесторами по льготной программе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год" в аренду сдано 62 здания для открытия бизнеса, детских учреждений в сфере образования и гостиниц, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Программа выгодна всем – городу, предпринимателям и жителям. Благодаря ей архитектурный облик Москвы преображается, реализуются новые проекты, а бизнес получает возможность пользоваться столичной недвижимостью по символической цене. Сейчас по программе “1 рубль за квадратный метр в год” действуют шестьдесят два договора аренды зданий и помещений общей площадью 60,4 тыс. кв. м. Инвесторы, которые занимают сорок три объекта недвижимости, уже выполнили все условия соглашений и перешли на льготную ставку аренды", - привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что в центре столицы располагается 29 из 62 сданных в аренду объектов.
"Девять – на востоке, 7 – на юго-востоке, 5 – на северо-западе, по 3 – на западе, севере и юге, 2 – на юго-западе города и 1 – в Зеленограде", - приводятся в сообщении слова Гамана.
Программа "1 рубль за квадратный метр в год" работает с 2012 года. Первое время она затрагивала только объекты культурного наследия, требующие восстановления. Инвесторы определяются на специальных аукционах по аренде нежилых помещений. После выполнения всех требуемых условий начинает действовать льготная ставка. С 2013 года в арендованных зданиях разрешается открывать образовательные учреждения, а с 2022 года – объекты гостиничного бизнеса.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Ефимов: 13 объектов появилось по программе стимулирования создания МПТ
1 апреля, 10:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Коммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала