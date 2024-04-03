https://ria.ru/20240403/arenda-1937420635.html

Ефимов: свыше 60 зданий арендовано инвесторами по льготной программе

Ефимов: свыше 60 зданий арендовано инвесторами по льготной программе - РИА Новости, 03.04.2024

Ефимов: свыше 60 зданий арендовано инвесторами по льготной программе

В рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год" в аренду сдано 62 здания для открытия бизнеса, детских учреждений в сфере образования и... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:05

2024-04-03T10:05

2024-04-03T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год" в аренду сдано 62 здания для открытия бизнеса, детских учреждений в сфере образования и гостиниц, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Программа выгодна всем – городу, предпринимателям и жителям. Благодаря ей архитектурный облик Москвы преображается, реализуются новые проекты, а бизнес получает возможность пользоваться столичной недвижимостью по символической цене. Сейчас по программе “1 рубль за квадратный метр в год” действуют шестьдесят два договора аренды зданий и помещений общей площадью 60,4 тыс. кв. м. Инвесторы, которые занимают сорок три объекта недвижимости, уже выполнили все условия соглашений и перешли на льготную ставку аренды", - привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что в центре столицы располагается 29 из 62 сданных в аренду объектов."Девять – на востоке, 7 – на юго-востоке, 5 – на северо-западе, по 3 – на западе, севере и юге, 2 – на юго-западе города и 1 – в Зеленограде", - приводятся в сообщении слова Гамана.Программа "1 рубль за квадратный метр в год" работает с 2012 года. Первое время она затрагивала только объекты культурного наследия, требующие восстановления. Инвесторы определяются на специальных аукционах по аренде нежилых помещений. После выполнения всех требуемых условий начинает действовать льготная ставка. С 2013 года в арендованных зданиях разрешается открывать образовательные учреждения, а с 2022 года – объекты гостиничного бизнеса.

https://ria.ru/20240401/obekty-1936735994.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , коммерческая недвижимость