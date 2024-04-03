https://ria.ru/20240403/aleksievich-1937696357.html

В Госдуме попросили разобраться, кто внес текст Алексиевич в ЕГЭ

В Госдуме попросили разобраться, кто внес текст Алексиевич в ЕГЭ - РИА Новости, 03.04.2024

В Госдуме попросили разобраться, кто внес текст Алексиевич в ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:52

2024-04-03T19:52

2024-04-03T19:52

общество

россия

светлана алексиевич

сергей кравцов

госдума рф

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в едином государственном экзамене по русскому языку был текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Документ, в котором депутат обвиняет писательницу в русофобии, есть в распоряжении РИА Новости. Останина отмечает, что среди текстов в прошедшем 26 марта досрочном ЕГЭ по русскому языку, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент произведения Алексиевич "Чернобыльская молитва". По ее словам, произведения Алексиевич отличает ненависть к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить провести служебную проверку в отношении лиц, причастных к допуску одного из произведений Светланы Алексиевич при сдаче ЕГЭ", – говорится в обращении. Останина задается вопросом, "какую цель преследовали эти лица, призывая подрастающее поколение читать данного автора, получавшего ордена и награды от государств-членов НАТО, в период проведения СВО". Она отметила, что в сентябре 2020 года Алексиевич эмигрировала из Белоруссии в Германию, где в 2021 году получила орден "За заслуги перед ФРГ". "Известно ли Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки РФ, которая является учредителем Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный институт педагогических измерений", кого именно рекомендует российским школьникам их подведомственные учреждение?" – говорится в запросе.

https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, светлана алексиевич, сергей кравцов, госдума рф, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)