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В Госдуме попросили разобраться, кто внес текст Алексиевич в ЕГЭ - РИА Новости, 03.04.2024
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19:52 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/aleksievich-1937696357.html
В Госдуме попросили разобраться, кто внес текст Алексиевич в ЕГЭ
В Госдуме попросили разобраться, кто внес текст Алексиевич в ЕГЭ - РИА Новости, 03.04.2024
В Госдуме попросили разобраться, кто внес текст Алексиевич в ЕГЭ
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:52
2024-04-03T19:52
общество
россия
светлана алексиевич
сергей кравцов
госдума рф
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в едином государственном экзамене по русскому языку был текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Документ, в котором депутат обвиняет писательницу в русофобии, есть в распоряжении РИА Новости. Останина отмечает, что среди текстов в прошедшем 26 марта досрочном ЕГЭ по русскому языку, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент произведения Алексиевич "Чернобыльская молитва". По ее словам, произведения Алексиевич отличает ненависть к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить провести служебную проверку в отношении лиц, причастных к допуску одного из произведений Светланы Алексиевич при сдаче ЕГЭ", – говорится в обращении. Останина задается вопросом, "какую цель преследовали эти лица, призывая подрастающее поколение читать данного автора, получавшего ордена и награды от государств-членов НАТО, в период проведения СВО". Она отметила, что в сентябре 2020 года Алексиевич эмигрировала из Белоруссии в Германию, где в 2021 году получила орден "За заслуги перед ФРГ". "Известно ли Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки РФ, которая является учредителем Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный институт педагогических измерений", кого именно рекомендует российским школьникам их подведомственные учреждение?" – говорится в запросе.
https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html
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общество, россия, светлана алексиевич, сергей кравцов, госдума рф, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Светлана Алексиевич, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Госдуме попросили разобраться, кто внес текст Алексиевич в ЕГЭ

Депутат Останина попросила разобраться, как текст Алексиевич попал в ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Писатель Светлана Алексиевич . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в едином государственном экзамене по русскому языку был текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич.
Документ, в котором депутат обвиняет писательницу в русофобии, есть в распоряжении РИА Новости.
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Останина отмечает, что среди текстов в прошедшем 26 марта досрочном ЕГЭ по русскому языку, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент произведения Алексиевич "Чернобыльская молитва". По ее словам, произведения Алексиевич отличает ненависть к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить провести служебную проверку в отношении лиц, причастных к допуску одного из произведений Светланы Алексиевич при сдаче ЕГЭ", – говорится в обращении.
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Останина задается вопросом, "какую цель преследовали эти лица, призывая подрастающее поколение читать данного автора, получавшего ордена и награды от государств-членов НАТО, в период проведения СВО".
Она отметила, что в сентябре 2020 года Алексиевич эмигрировала из Белоруссии в Германию, где в 2021 году получила орден "За заслуги перед ФРГ".
"Известно ли Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки РФ, которая является учредителем Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный институт педагогических измерений", кого именно рекомендует российским школьникам их подведомственные учреждение?" – говорится в запросе.
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ОбществоРоссияСветлана АлексиевичСергей КравцовГосдума РФОбразование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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