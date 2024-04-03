В Госдуме попросили разобраться, кто внес текст Алексиевич в ЕГЭ
Депутат Останина попросила разобраться, как текст Алексиевич попал в ЕГЭ
Писатель Светлана Алексиевич . Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в едином государственном экзамене по русскому языку был текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич.
Документ, в котором депутат обвиняет писательницу в русофобии, есть в распоряжении РИА Новости.
Останина отмечает, что среди текстов в прошедшем 26 марта досрочном ЕГЭ по русскому языку, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент произведения Алексиевич "Чернобыльская молитва". По ее словам, произведения Алексиевич отличает ненависть к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить провести служебную проверку в отношении лиц, причастных к допуску одного из произведений Светланы Алексиевич при сдаче ЕГЭ", – говорится в обращении.
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Останина задается вопросом, "какую цель преследовали эти лица, призывая подрастающее поколение читать данного автора, получавшего ордена и награды от государств-членов НАТО, в период проведения СВО".
Она отметила, что в сентябре 2020 года Алексиевич эмигрировала из Белоруссии в Германию, где в 2021 году получила орден "За заслуги перед ФРГ".
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