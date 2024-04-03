Рейтинг@Mail.ru
В Японии предупредили об угрозе афтершоков после землетрясения у Тайваня - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/aftershok-1937474875.html
В Японии предупредили об угрозе афтершоков после землетрясения у Тайваня
В Японии предупредили об угрозе афтершоков после землетрясения у Тайваня - РИА Новости, 03.04.2024
В Японии предупредили об угрозе афтершоков после землетрясения у Тайваня
Главное метеорологическое агентство Японии после произошедших утром в среду мощных землетрясений близ Тайваня предупреждает о возможности повторных толчков... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:20
2024-04-03T12:03
тайвань
в мире
окинава
япония
серия землетрясений на тайване
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937499265_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3f58fae31012e66f3584cddb9e32e4bf.jpg
ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии после произошедших утром в среду мощных землетрясений близ Тайваня предупреждает о возможности повторных толчков магнитудой до 6,5 примерно в течение недели. "Мы просим вас учитывать возможность землетрясений схожих магнитуд примерно в течение недели. Если произойдет мощное землетрясение, то необходимо следить за угрозой цунами", - заявил в ходе пресс-конференции представитель агентства. Он также позже уточнил, что магнитуда повторных толчков может достигать 6,5. Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (4.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.
https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937474756.html
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937472829.html
тайвань
окинава
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937499265_444:0:3000:1917_1920x0_80_0_0_bce15b3117dd5892b0d3dee2950ec542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, в мире, окинава, япония, серия землетрясений на тайване
Тайвань, В мире, Окинава, Япония, Серия землетрясений на Тайване
В Японии предупредили об угрозе афтершоков после землетрясения у Тайваня

В Японии сообщили об угрозе сильных афтершоков после землетрясения у Тайваня

© AFP 2024 / STRСотрудники отдела предотвращения стихийных бедствий и кризисного управления префектуры в офисе префектуры Наха. 3 апреля 2024
Сотрудники отдела предотвращения стихийных бедствий и кризисного управления префектуры в офисе префектуры Наха. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AFP 2024 / STR
Сотрудники отдела предотвращения стихийных бедствий и кризисного управления префектуры в офисе префектуры Наха. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 апр - РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии после произошедших утром в среду мощных землетрясений близ Тайваня предупреждает о возможности повторных толчков магнитудой до 6,5 примерно в течение недели.
"Мы просим вас учитывать возможность землетрясений схожих магнитуд примерно в течение недели. Если произойдет мощное землетрясение, то необходимо следить за угрозой цунами", - заявил в ходе пресс-конференции представитель агентства.
Пассажиры уезжают на поезде из района земле трясения на Тайване. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
КНР после землетрясения на Тайване объявила красный уровень предупреждения
05:18
Он также позже уточнил, что магнитуда повторных толчков может достигать 6,5.
Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ
05:03
Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (4.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко.
Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.
Пассажиры уезжают на поезде из района земле трясения на Тайване. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
На Тайване после землетрясений начались перебои в работе интернета
04:48
 
ТайваньВ миреОкинаваЯпонияСерия землетрясений на Тайване
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала