https://ria.ru/20240402/zemletryasenie-1937330462.html
У побережья Северных Марианских островов произошло землетрясение
У побережья Северных Марианских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2024
У побережья Северных Марианских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Северных Марианских островов США, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:33
2024-04-02T13:33
2024-04-02T13:33
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сайпан (остров)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Северных Марианских островов США, сообщила Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 09.54 по времени UTC (12.54 мск) в 136 километрах от острова Сайпан с населением более 48 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, сша, сайпан (остров)
В мире, США, Сайпан (остров)
У побережья Северных Марианских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у Северных Марианских островов
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Северных Марианских островов США, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 09.54 по времени UTC (12.54 мск) в 136 километрах от острова Сайпан с населением более 48 тысяч человек.
Очаг находился на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.