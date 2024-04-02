https://ria.ru/20240402/zemletryasenie-1937330462.html

У побережья Северных Марианских островов произошло землетрясение

У побережья Северных Марианских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2024

У побережья Северных Марианских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Северных Марианских островов США, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:33

2024-04-02T13:33

2024-04-02T13:33

в мире

сша

сайпан (остров)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Северных Марианских островов США, сообщила Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 09.54 по времени UTC (12.54 мск) в 136 километрах от острова Сайпан с населением более 48 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231016/zemletryasenie-1903076961.html

сша

сайпан (остров)

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в мире, сша, сайпан (остров)