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Ганчев считает Зеленского главарем террористической группировки - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937383526.html
Ганчев считает Зеленского главарем террористической группировки
Ганчев считает Зеленского главарем террористической группировки - РИА Новости, 02.04.2024
Ганчев считает Зеленского главарем террористической группировки
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что не считает Владимира Зеленского легитимным руководителем Украины, для него он -... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:41
2024-04-02T16:41
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
харьковская область
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что не считает Владимира Зеленского легитимным руководителем Украины, для него он - главарь террористической группировки. "Когда у самого государство нет суверенитета, то и о легитимности его руководителя говорить не приходится. А что касается Зеленского, я и до истечения сроков его полномочий не считал его президентом. Он для меня - главарь террористической группировки и не более", - сказал РИА Новости Ганчев.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937267868.html
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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Харьковская область
Ганчев считает Зеленского главарем террористической группировки

Виталий Ганчев считает Зеленского главарем террористической группировки

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что не считает Владимира Зеленского легитимным руководителем Украины, для него он - главарь террористической группировки.
«
"Когда у самого государство нет суверенитета, то и о легитимности его руководителя говорить не приходится. А что касается Зеленского, я и до истечения сроков его полномочий не считал его президентом. Он для меня - главарь террористической группировки и не более", - сказал РИА Новости Ганчев.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Зеленский после 20 мая станет самозванцем, заявил экс-премьер Украины
Вчера, 10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковХарьковская область
 
 
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