https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937383526.html

Ганчев считает Зеленского главарем террористической группировки

Ганчев считает Зеленского главарем террористической группировки - РИА Новости, 02.04.2024

Ганчев считает Зеленского главарем террористической группировки

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что не считает Владимира Зеленского легитимным руководителем Украины, для него он -... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:41

2024-04-02T16:41

2024-04-02T16:41

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

харьковская область

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что не считает Владимира Зеленского легитимным руководителем Украины, для него он - главарь террористической группировки. "Когда у самого государство нет суверенитета, то и о легитимности его руководителя говорить не приходится. А что касается Зеленского, я и до истечения сроков его полномочий не считал его президентом. Он для меня - главарь террористической группировки и не более", - сказал РИА Новости Ганчев.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937267868.html

украина

россия

харьковская область

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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, харьковская область