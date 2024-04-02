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РЭЦ: экспортеры с 5 по 16 апреля могут направлять заявки на господдержку - РИА Новости, 02.04.2024
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13:13 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/zayavki-1937323455.html
РЭЦ: экспортеры с 5 по 16 апреля могут направлять заявки на господдержку
РЭЦ: экспортеры с 5 по 16 апреля могут направлять заявки на господдержку - РИА Новости, 02.04.2024
РЭЦ: экспортеры с 5 по 16 апреля могут направлять заявки на господдержку
Прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на компенсацию расходов, связанных с сертификацией соответствия российской промышленной продукции... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:13
2024-04-02T13:13
экономика
россия
технологии
экспорт
господдержка
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на компенсацию расходов, связанных с сертификацией соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков, начнется 5 апреля в 09:00 (мск), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Соответствующее объявление размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки."Прием заявок будет проходить в электронном виде на платформе ГИСП и продлится до 18:00 (мск) 16 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.РЭЦ напоминает, что в рамках отбора экспортеры могут компенсировать до 80% от фактических расходов на оценку соответствия продукции требованиям, предъявляемым на внешних рынках. Компенсируются затраты, понесенные организацией-экспортером с 1 января 2023 года. Обязательное условие - наличие сертификата соответствия, который получен не ранее 1 июля 2023 года и действует на дату подачи заявки.Компенсировать расходы смогут экспортеры, которые получили сертификаты на продукцию, включенную в перечень продукции, утверждённый решением Минпромторга России № 23-60349-01062-Р.Подробное описание и актуальную информацию по данной программе поддержки можно найти на сайте Российского экспортного центра.Кроме того, 3 апреля в 11:00 (мск) РЭЦ проведет для экспортеров информационно-консультационный вебинар по вопросам получения господдержки в 2024 году. Подключиться можно по ссылке. ID мероприятия для подключения: 459-931-829. Пароль - 54789."Компенсация расходов на сертификацию - это одна из востребованных мер поддержки отечественных промышленников. Подтверждение соответствия продукции требованиям, предъявляемым зарубежными покупателями, упрощает освоение новых рынков и позволяет стимулировать рост экспорта, в том числе по приоритетным для нас направлениям", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
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экономика, россия, технологии, экспорт, господдержка, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Технологии, Экспорт, Господдержка, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: экспортеры с 5 по 16 апреля могут направлять заявки на господдержку

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на компенсацию расходов, связанных с сертификацией соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков, начнется 5 апреля в 09:00 (мск), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Соответствующее объявление размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
"Прием заявок будет проходить в электронном виде на платформе ГИСП и продлится до 18:00 (мск) 16 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.
РЭЦ напоминает, что в рамках отбора экспортеры могут компенсировать до 80% от фактических расходов на оценку соответствия продукции требованиям, предъявляемым на внешних рынках. Компенсируются затраты, понесенные организацией-экспортером с 1 января 2023 года. Обязательное условие - наличие сертификата соответствия, который получен не ранее 1 июля 2023 года и действует на дату подачи заявки.
Компенсировать расходы смогут экспортеры, которые получили сертификаты на продукцию, включенную в перечень продукции, утверждённый решением Минпромторга России № 23-60349-01062-Р.
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Подробное описание и актуальную информацию по данной программе поддержки можно найти на сайте Российского экспортного центра.
Кроме того, 3 апреля в 11:00 (мск) РЭЦ проведет для экспортеров информационно-консультационный вебинар по вопросам получения господдержки в 2024 году. Подключиться можно по ссылке. ID мероприятия для подключения: 459-931-829. Пароль - 54789.
"Компенсация расходов на сертификацию - это одна из востребованных мер поддержки отечественных промышленников. Подтверждение соответствия продукции требованиям, предъявляемым зарубежными покупателями, упрощает освоение новых рынков и позволяет стимулировать рост экспорта, в том числе по приоритетным для нас направлениям", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
 
ЭкономикаРоссияТехнологииЭкспортГосподдержкаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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