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В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда" - РИА Новости, 02.04.2024
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16:16 02.04.2024 (обновлено: 17:34 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/zatoplenie-1937375942.html
В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда"
В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда" - РИА Новости, 02.04.2024
В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда"
В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", все животные живы и здоровы, однако поток воды из-за вышедшей из берегов реки увеличивается, рассказал РИА... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:16
2024-04-02T17:34
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", все животные живы и здоровы, однако поток воды из-за вышедшей из берегов реки увеличивается, рассказал РИА Новости директор парка Виктор Агафонов, добавив, что в парк уже выехали профильные службы. "Все животные живы, здоровы, наблюдаем за ними, контролируем их состояние, руку держим на пульсе. Вода будет подниматься", - сказал Агафонов, отметив, что сотрудники парка, вероятнее всего, будут сегодня и завтра ночевать вместе с животными, дежурить возле вольеров, чтобы контролировать состояние зверей. "Пока животные находятся на возвышенностях, но вокруг них вода, которые имеет тенденцию к увеличению. Администрация в курсе, спецслужбы выехали, надеюсь, они помогут", - подчеркнул директор. Парк львов "Земля прайда" расположен на северо-западе Московской области. Он создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и владельцев.
https://ria.ru/20240401/lapy-1937112870.html
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Затопленный парк львов "Земля прайда" в Подмосковье
В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", рассказал РИА Новости его директор. Все животные, к счастью, живы и здоровы, но вода продолжает прибывать. Ближайшие пару ночей сотрудники парка планируют ночевать вместе с хищниками, чтобы контролировать ситуацию.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда"

В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", животные не пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", все животные живы и здоровы, однако поток воды из-за вышедшей из берегов реки увеличивается, рассказал РИА Новости директор парка Виктор Агафонов, добавив, что в парк уже выехали профильные службы.
"Все животные живы, здоровы, наблюдаем за ними, контролируем их состояние, руку держим на пульсе. Вода будет подниматься", - сказал Агафонов, отметив, что сотрудники парка, вероятнее всего, будут сегодня и завтра ночевать вместе с животными, дежурить возле вольеров, чтобы контролировать состояние зверей.
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"Пока животные находятся на возвышенностях, но вокруг них вода, которые имеет тенденцию к увеличению. Администрация в курсе, спецслужбы выехали, надеюсь, они помогут", - подчеркнул директор.
Парк львов "Земля прайда" расположен на северо-западе Московской области. Он создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и владельцев.
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