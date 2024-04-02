https://ria.ru/20240402/zatoplenie-1937375942.html

В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда"

В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда" - РИА Новости, 02.04.2024

В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда"

В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", все животные живы и здоровы, однако поток воды из-за вышедшей из берегов реки увеличивается, рассказал РИА... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:16

2024-04-02T16:16

2024-04-02T17:34

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", все животные живы и здоровы, однако поток воды из-за вышедшей из берегов реки увеличивается, рассказал РИА Новости директор парка Виктор Агафонов, добавив, что в парк уже выехали профильные службы. "Все животные живы, здоровы, наблюдаем за ними, контролируем их состояние, руку держим на пульсе. Вода будет подниматься", - сказал Агафонов, отметив, что сотрудники парка, вероятнее всего, будут сегодня и завтра ночевать вместе с животными, дежурить возле вольеров, чтобы контролировать состояние зверей. "Пока животные находятся на возвышенностях, но вокруг них вода, которые имеет тенденцию к увеличению. Администрация в курсе, спецслужбы выехали, надеюсь, они помогут", - подчеркнул директор. Парк львов "Земля прайда" расположен на северо-западе Московской области. Он создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и владельцев.

https://ria.ru/20240401/lapy-1937112870.html

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московская область (подмосковье)

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Затопленный парк львов "Земля прайда" в Подмосковье В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", рассказал РИА Новости его директор. Все животные, к счастью, живы и здоровы, но вода продолжает прибывать. Ближайшие пару ночей сотрудники парка планируют ночевать вместе с хищниками, чтобы контролировать ситуацию. 2024-04-02T16:16 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), происшествия