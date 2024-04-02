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Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве

Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве - РИА Новости, 02.04.2024

Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве

Заседание коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь прошло в Москве, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:41

2024-04-02T13:41

2024-04-02T13:41

безопасность

россия

белоруссия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

кгб белоруссии

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Заседание коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь прошло в Москве, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Только что завершилось заседание коллегий Комитета государственной безопасности и Службы внешней разведки Российской Федерации", - сказал Нарышкин журналистам. По его словам, дата была выбрана не случайно. День единения народов России и Белоруссии 2 апреля символизирует, по словам Нарышкина, общность исторической судьбы и крепкую многовековую дружбу народов двух стран. "Взаимодействие развивается поступательно, носит конструктивный и доверительный характер и в полной степени обеспечивает решение задач, стоящих перед нашими службами. Задач по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашим странам, нашим народам и угроз по отношению к Союзному государству", - отметил глава СВР.

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Кирилл Волков

безопасность, россия, белоруссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, кгб белоруссии