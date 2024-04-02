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Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве
Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве - РИА Новости, 02.04.2024
Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве
Заседание коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь прошло в Москве, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:41
2024-04-02T13:41
2024-04-02T13:41
безопасность
россия
белоруссия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
кгб белоруссии
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Заседание коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь прошло в Москве, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Только что завершилось заседание коллегий Комитета государственной безопасности и Службы внешней разведки Российской Федерации", - сказал Нарышкин журналистам. По его словам, дата была выбрана не случайно. День единения народов России и Белоруссии 2 апреля символизирует, по словам Нарышкина, общность исторической судьбы и крепкую многовековую дружбу народов двух стран. "Взаимодействие развивается поступательно, носит конструктивный и доверительный характер и в полной степени обеспечивает решение задач, стоящих перед нашими службами. Задач по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашим странам, нашим народам и угроз по отношению к Союзному государству", - отметил глава СВР.
https://ria.ru/20240326/lukashenko-1935940807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, кгб белоруссии
Безопасность, Россия, Белоруссия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, КГБ Белоруссии
Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве
Нарышкин: заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Заседание коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь прошло в Москве, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Только что завершилось заседание коллегий Комитета государственной безопасности и Службы внешней разведки Российской Федерации", - сказал Нарышкин журналистам.
По его словам, дата была выбрана не случайно. День единения народов России и Белоруссии
2 апреля символизирует, по словам Нарышкина, общность исторической судьбы и крепкую многовековую дружбу народов двух стран.
"Взаимодействие развивается поступательно, носит конструктивный и доверительный характер и в полной степени обеспечивает решение задач, стоящих перед нашими службами. Задач по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашим странам, нашим народам и угроз по отношению к Союзному государству", - отметил глава СВР.