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Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве - РИА Новости, 02.04.2024
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13:41 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/zasedanie-1937332512.html
Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве
Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве - РИА Новости, 02.04.2024
Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве
Заседание коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь прошло в Москве, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:41
2024-04-02T13:41
безопасность
россия
белоруссия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
кгб белоруссии
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Заседание коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь прошло в Москве, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Только что завершилось заседание коллегий Комитета государственной безопасности и Службы внешней разведки Российской Федерации", - сказал Нарышкин журналистам. По его словам, дата была выбрана не случайно. День единения народов России и Белоруссии 2 апреля символизирует, по словам Нарышкина, общность исторической судьбы и крепкую многовековую дружбу народов двух стран. "Взаимодействие развивается поступательно, носит конструктивный и доверительный характер и в полной степени обеспечивает решение задач, стоящих перед нашими службами. Задач по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашим странам, нашим народам и угроз по отношению к Союзному государству", - отметил глава СВР.
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безопасность, россия, белоруссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, кгб белоруссии
Безопасность, Россия, Белоруссия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, КГБ Белоруссии
Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве

Нарышкин: заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Москве

© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Герб Службы внешней разведки Росии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Заседание коллегий СВР и КГБ Республики Беларусь прошло в Москве, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Только что завершилось заседание коллегий Комитета государственной безопасности и Службы внешней разведки Российской Федерации", - сказал Нарышкин журналистам.
По его словам, дата была выбрана не случайно. День единения народов России и Белоруссии 2 апреля символизирует, по словам Нарышкина, общность исторической судьбы и крепкую многовековую дружбу народов двух стран.
"Взаимодействие развивается поступательно, носит конструктивный и доверительный характер и в полной степени обеспечивает решение задач, стоящих перед нашими службами. Задач по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашим странам, нашим народам и угроз по отношению к Союзному государству", - отметил глава СВР.
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БезопасностьРоссияБелоруссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинКГБ Белоруссии
 
 
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