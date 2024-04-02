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Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников

Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников - РИА Новости, 02.04.2024

Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников

Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в попытках запугать сотрудников ее редакции и в нападках на свободу слова, после того... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T23:50

2024-04-02T23:50

2024-04-02T23:50

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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в попытках запугать сотрудников ее редакции и в нападках на свободу слова, после того как тот выразил в соцсетях недовольство содержанием ряда статей издания и опубликовал личные данные нескольких редакторов – бывших сотрудников RT и Sputnik. "Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", - сообщила газета в соцсети X.Также в издании выразили удивление тем, что посол до публикации обвинений ни разу не попытался обратиться лично к коллективу редакции Berliner Zeitung и не выражал никакого недовольства, хотя уже давал газете интервью. "Мы рассчитываем на то, что украинский посол будет уважать свободу прессы в европейской демократии", - добавили в издании. Макеев ранее обвинил Berliner Zeitung в ряде публикаций на странице издания в соцсети X в том, что нарративы издания якобы близки к российским. Так, посол привел в пример несколько публикаций в соцсетях и авторских материалов Berliner Zeitung, в которых говорится о нежелании Украины выходить на мирные переговоры и о возможном проигрыше страны в конфликте с РФ. Также он отметил, что издание якобы наняло ряд сотрудников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине. К своей публикации посол прикрепил несколько фотографий, имен и цитат сотрудников Berliner Zeitung. Не обошел дипломат вниманием и то, что владельцами издания является семейная пара из ГДР, порекомендовав не читать Berliner Volksrepublik Zeitung (Берлинскую газету Народной республики) и не давать ей интервью, как сделал он сам. По данным из открытых источников, ещё в 2021 году Владимир Зеленский закрыл украинские оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 года власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории ЕС и, в частности, Германии. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1925066584.html

https://ria.ru/20240331/ekonomika-1936955479.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, сергей лавров, валерий фадеев, евросоюз, inter media group