Рейтинг@Mail.ru
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/zapugivanie-1937462115.html
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников - РИА Новости, 02.04.2024
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников
Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в попытках запугать сотрудников ее редакции и в нападках на свободу слова, после того... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T23:50
2024-04-02T23:50
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
сергей лавров
валерий фадеев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819043534_0:95:960:635_1920x0_80_0_0_1e2ebc4bb5dd23e7410f9d83e9f64422.jpg
БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в попытках запугать сотрудников ее редакции и в нападках на свободу слова, после того как тот выразил в соцсетях недовольство содержанием ряда статей издания и опубликовал личные данные нескольких редакторов – бывших сотрудников RT и Sputnik. &quot;Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы&quot;, - сообщила газета в соцсети X.Также в издании выразили удивление тем, что посол до публикации обвинений ни разу не попытался обратиться лично к коллективу редакции Berliner Zeitung и не выражал никакого недовольства, хотя уже давал газете интервью. "Мы рассчитываем на то, что украинский посол будет уважать свободу прессы в европейской демократии", - добавили в издании. Макеев ранее обвинил Berliner Zeitung в ряде публикаций на странице издания в соцсети X в том, что нарративы издания якобы близки к российским. Так, посол привел в пример несколько публикаций в соцсетях и авторских материалов Berliner Zeitung, в которых говорится о нежелании Украины выходить на мирные переговоры и о возможном проигрыше страны в конфликте с РФ. Также он отметил, что издание якобы наняло ряд сотрудников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине. К своей публикации посол прикрепил несколько фотографий, имен и цитат сотрудников Berliner Zeitung. Не обошел дипломат вниманием и то, что владельцами издания является семейная пара из ГДР, порекомендовав не читать Berliner Volksrepublik Zeitung (Берлинскую газету Народной республики) и не давать ей интервью, как сделал он сам. По данным из открытых источников, ещё в 2021 году Владимир Зеленский закрыл украинские оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 года власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории ЕС и, в частности, Германии. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925066584.html
https://ria.ru/20240331/ekonomika-1936955479.html
https://ria.ru/20240221/sputnik-1928722412.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819043534_0:5:960:725_1920x0_80_0_0_1ff1a9baac90690a860d556620d36d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, сергей лавров, валерий фадеев, евросоюз, inter media group
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Валерий Фадеев, Евросоюз, Inter Media Group
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников

Berliner Zeitung обвинила посла Украины в попытках запугать сотрудников редакции

© Фото : соцсети Алексея МакееваАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : соцсети Алексея Макеева
Алексей Макеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в попытках запугать сотрудников ее редакции и в нападках на свободу слова, после того как тот выразил в соцсетях недовольство содержанием ряда статей издания и опубликовал личные данные нескольких редакторов – бывших сотрудников RT и Sputnik.
«

"Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", - сообщила газета в соцсети X.

Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе
2 февраля, 16:25
Также в издании выразили удивление тем, что посол до публикации обвинений ни разу не попытался обратиться лично к коллективу редакции Berliner Zeitung и не выражал никакого недовольства, хотя уже давал газете интервью. "Мы рассчитываем на то, что украинский посол будет уважать свободу прессы в европейской демократии", - добавили в издании.
Макеев ранее обвинил Berliner Zeitung в ряде публикаций на странице издания в соцсети X в том, что нарративы издания якобы близки к российским. Так, посол привел в пример несколько публикаций в соцсетях и авторских материалов Berliner Zeitung, в которых говорится о нежелании Украины выходить на мирные переговоры и о возможном проигрыше страны в конфликте с РФ.
Также он отметил, что издание якобы наняло ряд сотрудников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине. К своей публикации посол прикрепил несколько фотографий, имен и цитат сотрудников Berliner Zeitung. Не обошел дипломат вниманием и то, что владельцами издания является семейная пара из ГДР, порекомендовав не читать Berliner Volksrepublik Zeitung (Берлинскую газету Народной республики) и не давать ей интервью, как сделал он сам.
По данным из открытых источников, ещё в 2021 году Владимир Зеленский закрыл украинские оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 года власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
На краю пропасти. Германия получила неожиданный "удар", пишут СМИ
31 марта, 15:50
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории ЕС и, в частности, Германии. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.
Стенд студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Германии обеспокоились популярностью RT и Sputnik в арабском обществе
21 февраля, 13:57
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВалерий ФадеевЕвросоюзInter Media Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала