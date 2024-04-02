https://ria.ru/20240402/zaporozhe-1937227832.html

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 02.04.2024

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T02:48

2024-04-02T02:48

2024-04-02T02:48

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

запорожье

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области РФ с 02.16 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240402/dnepropetrovsk-1937227301.html

https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html

россия

запорожская область

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины