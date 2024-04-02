https://ria.ru/20240402/zaporozhe-1937227832.html
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T02:48
2024-04-02T02:48
2024-04-02T02:48
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области РФ с 02.16 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240402/dnepropetrovsk-1937227301.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Запорожье, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы