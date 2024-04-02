https://ria.ru/20240402/zaluzhnyy-1937248951.html

Залужного и Данилова назначат послами

Залужного и Данилова назначат послами - РИА Новости, 02.04.2024

Залужного и Данилова назначат послами

Экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова отправляют на дипломатическую... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:14

2024-04-02T09:14

2024-04-02T09:14

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молдавия

великобритания

алексей данилов

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова отправляют на дипломатическую службу, чтобы избежать спекуляций об их дальнейшей деятельности, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Предварительно проконсультировались, что будем идти по определенной процедуре, но, чтобы убрать спекуляции, что будет делать тот или иной человек, занимавший высокий пост, главнокомандующий, секретарь СНБО – это большие должности. Чтобы убрать лишнюю информационную спекулятивность, со странами было проговорено, что они идут в этом направлении, не будете против? А дальше юридические процедуры, они немножко займут времени", - сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. Зеленский 26 марта уволил Данилова с поста секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Позже он сообщил, что кандидатура Данилова согласована в качестве посла в Молдавии. В феврале Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Позднее, 4 марта Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры бывшего главнокомандующего ВСУ на должность украинского посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240329/syrskiy-1936596981.html

https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937228932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, молдавия, великобритания, алексей данилов, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины