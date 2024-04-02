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В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников
В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников - РИА Новости, 02.04.2024
В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников
Заключенный удерживает в заложниках двух своих сокамерников в тюрьме в городе Херхюговард на севере Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:17
2024-04-02T16:17
2024-04-02T16:20
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ГААГА, 2 апр - РИА Новости. Заключенный удерживает в заложниках двух своих сокамерников в тюрьме в городе Херхюговард на севере Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). По данным телеканала, инцидент произошел в тюрьме во вторник, на месте работают несколько полицейских подразделений, применения силы не было. "Неизвестно, как заключенный смог взять в заложники двух своих сокамерников", - сообщает телеканал. Другие детали ЧП пока не сообщаются. Утром 30 марта в кафе в городе Эде в провинции Гелдерланд на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Первоначально о числе захваченных и захватчиков не сообщалось. Позднее выяснилось, что в кафе находились пять человек. Сначала правоохранителям удалось освободить троих заложников, а затем и четвертого. Пятый человек, которым оказался захватчик, был задержан. Полиция Гелдерланда заявила об отсутствии признаков террористического мотива.
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в мире, нидерланды, гелдерланд
В мире, Нидерланды, Гелдерланд
В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников
В Херхюговарде заключенный взял в заложники двух сокамерников в тюрьме