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В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников

В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников - РИА Новости, 02.04.2024

В Нидерландах заключенный взял в заложники двух сокамерников

Заключенный удерживает в заложниках двух своих сокамерников в тюрьме в городе Херхюговард на севере Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:17

2024-04-02T16:17

2024-04-02T16:20

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ГААГА, 2 апр - РИА Новости. Заключенный удерживает в заложниках двух своих сокамерников в тюрьме в городе Херхюговард на севере Нидерландов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). По данным телеканала, инцидент произошел в тюрьме во вторник, на месте работают несколько полицейских подразделений, применения силы не было. "Неизвестно, как заключенный смог взять в заложники двух своих сокамерников", - сообщает телеканал. Другие детали ЧП пока не сообщаются. Утром 30 марта в кафе в городе Эде в провинции Гелдерланд на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Первоначально о числе захваченных и захватчиков не сообщалось. Позднее выяснилось, что в кафе находились пять человек. Сначала правоохранителям удалось освободить троих заложников, а затем и четвертого. Пятый человек, которым оказался захватчик, был задержан. Полиция Гелдерланда заявила об отсутствии признаков террористического мотива.

https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934830517.html

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