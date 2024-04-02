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Ефимов: на Портале поставщиков за 7 лет сделано более 1,1 млн закупок - РИА Новости, 02.04.2024
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14:05 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/zakupki-1937202001.html
Ефимов: на Портале поставщиков за 7 лет сделано более 1,1 млн закупок
Ефимов: на Портале поставщиков за 7 лет сделано более 1,1 млн закупок - РИА Новости, 02.04.2024
Ефимов: на Портале поставщиков за 7 лет сделано более 1,1 млн закупок
Более 1,1 миллиона котировочных сессий было проведено на столичном Портале поставщиков в течение семи лет, начиная с марта 2017 года, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:05
2024-04-02T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Более 1,1 миллиона котировочных сессий было проведено на столичном Портале поставщиков в течение семи лет, начиная с марта 2017 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Котировочные сессии на Портале поставщиков позволяют государственным и муниципальным заказчикам обеспечивать оперативные потребности в товарах, работах и услугах. Возможность проводить их появилась в марте 2017 года. Всего за 7 лет на ресурсе было опубликовано более одного миллиона ста тысяч мини-аукционов на 203,1 миллиарда рублей. Снижение начальных цен в ходе закупок позволило за это время сэкономить почти 28 миллиардов рублей бюджетных средств", – отметил Ефимов, его слова приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Каждая такая котировочная сессия представляет собой небольшой аукцион, в ходе которого происходит конкуренция между участниками – кто больше снизит цену на свои услуги. Побеждает тот участник, который согласится на наименьшую цену. Торги проходят в формате трех- шести- и двадцатичетырехчасовых аукционов."Если в 2018 году было опубликовано 102 тысячи мини-аукционов, то в 2023 – 215 тысяч. Объем сэкономленных в ходе этих закупок бюджетных средств вырос почти в 6 раз – с 1,2 до 7 миллиардов рублей в год", - отметил руководитель департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.Востребованность котировочных сессий с каждым годом растет. Этот рост обоснован увеличением в 2022 году лимита закупок с 600 тысяч рублей до 5 миллионов рублей для товаров и до 3 миллионов рублей - для работ и услуг.Котировочные сессии помогают Москве с большой выгодой закупать строительные, медицинские, хозяйственные товары, оргтехнику, ПО и многое другое, а поставщикам – получать доступ к госзаказам. К тому же, скорость заключения контрактов на Портале поставщиков значительно выше, чем на прочих аналогичных площадках.Сейчас на Портале поставщиков заключают сделки заказчики из сорока регионов РФ, свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог насчитывает 2,6 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на Портале заключается около полутора тысяч контрактов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: на Портале поставщиков за 7 лет сделано более 1,1 млн закупок

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Более 1,1 миллиона котировочных сессий было проведено на столичном Портале поставщиков в течение семи лет, начиная с марта 2017 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Котировочные сессии на Портале поставщиков позволяют государственным и муниципальным заказчикам обеспечивать оперативные потребности в товарах, работах и услугах. Возможность проводить их появилась в марте 2017 года. Всего за 7 лет на ресурсе было опубликовано более одного миллиона ста тысяч мини-аукционов на 203,1 миллиарда рублей. Снижение начальных цен в ходе закупок позволило за это время сэкономить почти 28 миллиардов рублей бюджетных средств", – отметил Ефимов, его слова приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Каждая такая котировочная сессия представляет собой небольшой аукцион, в ходе которого происходит конкуренция между участниками – кто больше снизит цену на свои услуги. Побеждает тот участник, который согласится на наименьшую цену. Торги проходят в формате трех- шести- и двадцатичетырехчасовых аукционов.
«
"Если в 2018 году было опубликовано 102 тысячи мини-аукционов, то в 2023 – 215 тысяч. Объем сэкономленных в ходе этих закупок бюджетных средств вырос почти в 6 раз – с 1,2 до 7 миллиардов рублей в год", - отметил руководитель департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.
Востребованность котировочных сессий с каждым годом растет. Этот рост обоснован увеличением в 2022 году лимита закупок с 600 тысяч рублей до 5 миллионов рублей для товаров и до 3 миллионов рублей - для работ и услуг.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Ефимов: совместные закупки на Портале поставщиков экономят бюджет Москвы
21 марта, 10:05
Котировочные сессии помогают Москве с большой выгодой закупать строительные, медицинские, хозяйственные товары, оргтехнику, ПО и многое другое, а поставщикам – получать доступ к госзаказам. К тому же, скорость заключения контрактов на Портале поставщиков значительно выше, чем на прочих аналогичных площадках.
Сейчас на Портале поставщиков заключают сделки заказчики из сорока регионов РФ, свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог насчитывает 2,6 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на Портале заключается около полутора тысяч контрактов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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