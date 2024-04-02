https://ria.ru/20240402/zakon-1937430698.html

Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника"

Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника" - РИА Новости, 02.04.2024

Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника"

Владимир Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать повестки онлайн, сообщил во вторник... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:37

2024-04-02T19:37

2024-04-02T19:37

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать повестки онлайн, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. "Законопроект об электронном кабинете военнообязанного тоже подписан Зеленским", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html

https://ria.ru/20240309/voenkomat-1932049328.html

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в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины