Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника"
Рада: Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника"
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать повестки онлайн, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
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"Законопроект об электронном кабинете военнообязанного тоже подписан Зеленским", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
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На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
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