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Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника" - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/zakon-1937430698.html
Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника"
Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника" - РИА Новости, 02.04.2024
Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника"
Владимир Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать повестки онлайн, сообщил во вторник... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:37
2024-04-02T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать повестки онлайн, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. "Законопроект об электронном кабинете военнообязанного тоже подписан Зеленским", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html
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в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника"

Рада: Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника"

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета призывника", через который на Украине могут рассылать повестки онлайн, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«
"Законопроект об электронном кабинете военнообязанного тоже подписан Зеленским", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
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26 марта, 06:54
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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