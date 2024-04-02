https://ria.ru/20240402/zakharova-1937454804.html
Захарова рассказала о своей любимой песне
Захарова рассказала о своей любимой песне - РИА Новости, 02.04.2024
Захарова рассказала о своей любимой песне
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в Telegram-канале за что любит песню группы "Моральный кодекс" "До свидания, мама!" и почему считает... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:21
2024-04-02T22:21
2024-04-02T22:21
россия
мария захарова
федор бондарчук
тина канделаки (тинатин канделаки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в Telegram-канале за что любит песню группы "Моральный кодекс" "До свидания, мама!" и почему считает ее лучшей песней 90-х годов. "Позвонила Тина Канделаки с вопросом: какая твоя любимая отечественная песня 90-х? А ведь есть не просто любимая, но и особо любимая песня той поры", - написала Захарова.Сопровождающий пост видеоролик начался с кадров музыкального клипа советской и российской рок-группы "Моральный кодекс" на песню "До свидания, мама!" (режиссер клипа - Федор Бондарчук). "Самое начало 90-х, я в старших классах школы, это протестное настроение, ощущение себя, в общем-то, практически в самостоятельном полете, и вдруг взрывает музыкальный эфир песня и главное клип группы" Моральный кодекс" "До свидания, мама!", - сказала Захарова в этом видеоролике после кадров музыкального клипа. "Как это все совпало тогда! Клип был феноменальным", - добавила она. Официальный представитель МИД РФ указала на то, что "после него (клипа "До свидания, мама!" - ред.), а по большому счету все считают, что именно он стал первым отечественным клипом, который, собственно говоря и проложил дорогу, открыл эпоху отечественных видеоклипов". "После него вышло огромное количество потрясающих работ, которые ориентировались именно на заданный Сергеем Мазаевым и Федором Бондарчуком стандарт качества", - подчеркнула Захарова. "Сама мелодия, этот драйв, эти слова со мной навсегда", - призналась дипломат и отметила, что "когда мы запускали наш собственный творческий проект на радио Sputnik (программа Марии Захаровой - ред.), джингл (заставку - ред.) мы взяли оттуда". Песня "До свидания, мама" входит в альбом "Сотрясение мозга", который вышел в 1991 году.
https://ria.ru/20240224/zakharova-1929319019.html
https://ria.ru/20240308/zakharova-1931883807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, федор бондарчук, тина канделаки (тинатин канделаки)
Россия, Мария Захарова, Федор Бондарчук, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)
Захарова рассказала о своей любимой песне
Захарова рассказала, почему песня "До свидания, мама!" стала для нее любимой
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в Telegram-канале
за что любит песню группы "Моральный кодекс" "До свидания, мама!" и почему считает ее лучшей песней 90-х годов.
"Позвонила Тина Канделаки
с вопросом: какая твоя любимая отечественная песня 90-х? А ведь есть не просто любимая, но и особо любимая песня той поры", - написала Захарова.
Сопровождающий пост видеоролик начался с кадров музыкального клипа советской и российской рок-группы "Моральный кодекс" на песню "До свидания, мама!" (режиссер клипа - Федор Бондарчук
).
"Самое начало 90-х, я в старших классах школы, это протестное настроение, ощущение себя, в общем-то, практически в самостоятельном полете, и вдруг взрывает музыкальный эфир песня и главное клип группы" Моральный кодекс" "До свидания, мама!", - сказала Захарова в этом видеоролике после кадров музыкального клипа.
"Как это все совпало тогда! Клип был феноменальным", - добавила она.
Официальный представитель МИД РФ указала на то, что "после него (клипа "До свидания, мама!" - ред.), а по большому счету все считают, что именно он стал первым отечественным клипом, который, собственно говоря и проложил дорогу, открыл эпоху отечественных видеоклипов".
"После него вышло огромное количество потрясающих работ, которые ориентировались именно на заданный Сергеем Мазаевым
и Федором Бондарчуком стандарт качества", - подчеркнула Захарова.
"Сама мелодия, этот драйв, эти слова со мной навсегда", - призналась дипломат и отметила, что "когда мы запускали наш собственный творческий проект на радио Sputnik (программа Марии Захаровой - ред.), джингл (заставку - ред.) мы взяли оттуда".
Песня "До свидания, мама" входит в альбом "Сотрясение мозга", который вышел в 1991 году.