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Захарова оценила перспективы для шведов после вступления страны в НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
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12:45 02.04.2024 (обновлено: 12:49 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/zakharova-1937316184.html
Захарова оценила перспективы для шведов после вступления страны в НАТО
Захарова оценила перспективы для шведов после вступления страны в НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
Захарова оценила перспективы для шведов после вступления страны в НАТО
РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:45
2024-04-02T12:49
швеция
россия
вашингтон (штат)
мария захарова
нато
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, которое совершенно не нужно гражданам страны, "вляпываться" в НАТО никто не хотел, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. &quot;Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов. И, конечно, народу Швеции оно совершенно не нужно. Именно поэтому никакого референдума по вступлению организовано не было. Ровно потому, что вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме&quot;, - написала Захарова.Она привела данные опроса среди народа Швеции, которые показывают, что 3 из 5 граждан высказались против перспективы отправки шведских солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО. Дипломат подчеркнула, что решение Стокгольма о присоединении к НАТО "поляризовало шведское общество". "Полстраны выступают резко против членства в Североатлантическом альянсе", - отметила Захарова. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://radiosputnik.ru/20240313/shvetsiya-1932681898.html
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швеция, россия, вашингтон (штат), мария захарова, нато, в мире
Швеция, Россия, Вашингтон (штат), Мария Захарова, НАТО, В мире
Захарова оценила перспективы для шведов после вступления страны в НАТО

Захарова назвала членство в НАТО для Швеции рискованным изменением приоритетов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, которое совершенно не нужно гражданам страны, "вляпываться" в НАТО никто не хотел, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
«

"Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов. И, конечно, народу Швеции оно совершенно не нужно. Именно поэтому никакого референдума по вступлению организовано не было. Ровно потому, что вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме", - написала Захарова.

Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Она привела данные опроса среди народа Швеции, которые показывают, что 3 из 5 граждан высказались против перспективы отправки шведских солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО.
Дипломат подчеркнула, что решение Стокгольма о присоединении к НАТО "поляризовало шведское общество". "Полстраны выступают резко против членства в Североатлантическом альянсе", - отметила Захарова.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
МИД рассказал о российских действиях после вступления Швеции в НАТО
28 февраля, 15:59
 
ШвецияРоссияВашингтон (штат)Мария ЗахароваНАТОВ мире
 
 
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