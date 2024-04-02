Захарова оценила перспективы для шведов после вступления страны в НАТО
Захарова назвала членство в НАТО для Швеции рискованным изменением приоритетов
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, которое совершенно не нужно гражданам страны, "вляпываться" в НАТО никто не хотел, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
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"Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов. И, конечно, народу Швеции оно совершенно не нужно. Именно поэтому никакого референдума по вступлению организовано не было. Ровно потому, что вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме", - написала Захарова.
Она привела данные опроса среди народа Швеции, которые показывают, что 3 из 5 граждан высказались против перспективы отправки шведских солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО.
Дипломат подчеркнула, что решение Стокгольма о присоединении к НАТО "поляризовало шведское общество". "Полстраны выступают резко против членства в Североатлантическом альянсе", - отметила Захарова.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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