https://ria.ru/20240402/zakharova-1937316184.html

Захарова оценила перспективы для шведов после вступления страны в НАТО

Захарова оценила перспективы для шведов после вступления страны в НАТО - РИА Новости, 02.04.2024

Захарова оценила перспективы для шведов после вступления страны в НАТО

РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:45

2024-04-02T12:45

2024-04-02T12:49

швеция

россия

вашингтон (штат)

мария захарова

нато

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, которое совершенно не нужно гражданам страны, "вляпываться" в НАТО никто не хотел, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. "Членство в НАТО для Швеции – это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов. И, конечно, народу Швеции оно совершенно не нужно. Именно поэтому никакого референдума по вступлению организовано не было. Ровно потому, что вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет, кроме ориентированного на Вашингтон временного правительства в Стокгольме", - написала Захарова.Она привела данные опроса среди народа Швеции, которые показывают, что 3 из 5 граждан высказались против перспективы отправки шведских солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО. Дипломат подчеркнула, что решение Стокгольма о присоединении к НАТО "поляризовало шведское общество". "Полстраны выступают резко против членства в Североатлантическом альянсе", - отметила Захарова. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://radiosputnik.ru/20240313/shvetsiya-1932681898.html

https://ria.ru/20240228/shvetsiya-1930026227.html

швеция

россия

вашингтон (штат)

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швеция, россия, вашингтон (штат), мария захарова, нато, в мире