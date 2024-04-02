Рейтинг@Mail.ru
В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/zaderzhanie-1937416422.html
В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 02.04.2024
В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
Полиция нидерландского города Роттердам задержала 19-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта, сообщила во вторник прокуратура Нидерландов. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:37
2024-04-02T18:37
в мире
роттердам
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg
ГААГА, 2 апр - РИА Новости. Полиция нидерландского города Роттердам задержала 19-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта, сообщила во вторник прокуратура Нидерландов. "Девятнадцатилетний житель Роттердама был задержан в минувший четверг, 28 марта, по подозрению в подготовке террористического преступления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Отмечается, что информацию о подозреваемом правоохранители получили от Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Полиция также провела обыск в доме задержанного, однако не обнаружила там ни оружия, ни взрывчатки. Следователь решил оставить подозреваемого под стражей на 14 дней.
https://ria.ru/20231010/terakt-1901668949.html
роттердам
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_5073259f895a258ae0fef4265046121a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роттердам, нидерланды
В мире, Роттердам, Нидерланды
В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта

В Роттердаме задержали 19-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 2 апр - РИА Новости. Полиция нидерландского города Роттердам задержала 19-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта, сообщила во вторник прокуратура Нидерландов.
«
"Девятнадцатилетний житель Роттердама был задержан в минувший четверг, 28 марта, по подозрению в подготовке террористического преступления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Отмечается, что информацию о подозреваемом правоохранители получили от Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Полиция также провела обыск в доме задержанного, однако не обнаружила там ни оружия, ни взрывчатки.
Следователь решил оставить подозреваемого под стражей на 14 дней.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Источник: красноярского школьника заподозрили в подготовке теракта
10 октября 2023, 10:04
 
В миреРоттердамНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала