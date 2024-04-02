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В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 02.04.2024
В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
Полиция нидерландского города Роттердам задержала 19-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта, сообщила во вторник прокуратура Нидерландов. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:37
2024-04-02T18:37
2024-04-02T18:37
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ГААГА, 2 апр - РИА Новости. Полиция нидерландского города Роттердам задержала 19-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта, сообщила во вторник прокуратура Нидерландов. "Девятнадцатилетний житель Роттердама был задержан в минувший четверг, 28 марта, по подозрению в подготовке террористического преступления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Отмечается, что информацию о подозреваемом правоохранители получили от Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Полиция также провела обыск в доме задержанного, однако не обнаружила там ни оружия, ни взрывчатки. Следователь решил оставить подозреваемого под стражей на 14 дней.
https://ria.ru/20231010/terakt-1901668949.html
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в мире, роттердам, нидерланды
В мире, Роттердам, Нидерланды
В Роттердаме задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
В Роттердаме задержали 19-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта