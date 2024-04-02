https://ria.ru/20240402/yusufzody-1937336323.html

В Таджикистане неделю допрашивали родных фигуранта дела о теракте в России

В Таджикистане неделю допрашивали родных фигуранта дела о теракте в России - РИА Новости, 02.04.2024

В Таджикистане неделю допрашивали родных фигуранта дела о теракте в России

Родственники десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды почти неделю провели на допросе в Душанбе, сообщила РИА Новости его мать РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:59

2024-04-02T13:59

2024-04-02T13:59

происшествия

душанбе

россия

москва

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937183090_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_f1c480dbc171e25d93e997cc212f9976.jpg

ГИССАР (Таджикистан), 2 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Родственники десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды почти неделю провели на допросе в Душанбе, сообщила РИА Новости его мать Ханифа Нарзуллаева. РИА Новости разыскало родственников Юсуфзоды в кишлаке в 25 километрах от города Гиссар. "После того как мы узнали, что его задержали, нас 25 марта с невесткой забрали на допрос в Душанбе, и вернулись мы только 30 марта", - сказала она. По словам Нарзуллаевой, она до сих пор не понимает, почему это случилось. Накануне Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду на срок до 22 мая. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса. По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.

https://ria.ru/20240401/figurant-1937184135.html

https://ria.ru/20240326/obvinyaemyy-1935979818.html

душанбе

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, душанбе, россия, москва, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)