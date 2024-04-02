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В Таджикистане неделю допрашивали родных фигуранта дела о теракте в России - РИА Новости, 02.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:59 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/yusufzody-1937336323.html
В Таджикистане неделю допрашивали родных фигуранта дела о теракте в России
В Таджикистане неделю допрашивали родных фигуранта дела о теракте в России - РИА Новости, 02.04.2024
В Таджикистане неделю допрашивали родных фигуранта дела о теракте в России
Родственники десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды почти неделю провели на допросе в Душанбе, сообщила РИА Новости его мать РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:59
2024-04-02T13:59
происшествия
душанбе
россия
москва
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
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ГИССАР (Таджикистан), 2 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Родственники десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды почти неделю провели на допросе в Душанбе, сообщила РИА Новости его мать Ханифа Нарзуллаева. РИА Новости разыскало родственников Юсуфзоды в кишлаке в 25 километрах от города Гиссар. "После того как мы узнали, что его задержали, нас 25 марта с невесткой забрали на допрос в Душанбе, и вернулись мы только 30 марта", - сказала она. По словам Нарзуллаевой, она до сих пор не понимает, почему это случилось. Накануне Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду на срок до 22 мая. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса. По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.
https://ria.ru/20240401/figurant-1937184135.html
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происшествия, душанбе, россия, москва, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Душанбе, Россия, Москва, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле"
В Таджикистане неделю допрашивали родных фигуранта дела о теракте в России

Родственники фигуранта дела "Крокуса" почти неделю были на допросе в Душанбе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЯкубджони Юсуфзода в Басманном суде
Якубджони Юсуфзода в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Якубджони Юсуфзода в Басманном суде
Читать ria.ru в
ГИССАР (Таджикистан), 2 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Родственники десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды почти неделю провели на допросе в Душанбе, сообщила РИА Новости его мать Ханифа Нарзуллаева.
РИА Новости разыскало родственников Юсуфзоды в кишлаке в 25 километрах от города Гиссар.
Десятый фигурант дела о теракте в Крокусе в суде - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Десятый фигурант дела о теракте является гражданином Таджикистана
1 апреля, 18:37
"После того как мы узнали, что его задержали, нас 25 марта с невесткой забрали на допрос в Душанбе, и вернулись мы только 30 марта", - сказала она.
По словам Нарзуллаевой, она до сих пор не понимает, почему это случилось.
Накануне Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду на срок до 22 мая. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса.
По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.
Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.
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Стало известно, когда один из обвиняемых в теракте уехал из Таджикистана
26 марта, 17:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияДушанбеРоссияМоскваКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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