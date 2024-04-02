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На юго-западе Москвы загорелось покрытие детского городка - РИА Новости, 02.04.2024
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17:40 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/vozgoranie-1937399843.html
На юго-западе Москвы загорелось покрытие детского городка
На юго-западе Москвы загорелось покрытие детского городка - РИА Новости, 02.04.2024
На юго-западе Москвы загорелось покрытие детского городка
Резиновое покрытие детского городка загорелось на площади порядка десяти квадратных метров во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, пожар удалось оперативно... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:40
2024-04-02T17:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Резиновое покрытие детского городка загорелось на площади порядка десяти квадратных метров во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание резинового покрытия детского городка по адресу Новоясеневский проспект, дом 16, корпус 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь пожара составила десять квадратных метров. "Ликвидировано, без пострадавших, причина устанавливается", - добавил собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-западе Москвы загорелось покрытие детского городка

Во дворе на юго-западе Москвы загорелось резиновое покрытие детского городка

© соцсетиМесто пожара, где во дворе жилого дома на Новоясеневском проспекте загорелось резиновое покрытие детского городка в Москве
Место пожара, где во дворе жилого дома на Новоясеневском проспекте загорелось резиновое покрытие детского городка в Москве
© соцсети
Место пожара, где во дворе жилого дома на Новоясеневском проспекте загорелось резиновое покрытие детского городка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Резиновое покрытие детского городка загорелось на площади порядка десяти квадратных метров во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Произошло возгорание резинового покрытия детского городка по адресу Новоясеневский проспект, дом 16, корпус 2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила десять квадратных метров.
«
"Ликвидировано, без пострадавших, причина устанавливается", - добавил собеседник агентства.
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