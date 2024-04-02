https://ria.ru/20240402/vozgoranie-1937399843.html

На юго-западе Москвы загорелось покрытие детского городка

На юго-западе Москвы загорелось покрытие детского городка - РИА Новости, 02.04.2024

На юго-западе Москвы загорелось покрытие детского городка

Резиновое покрытие детского городка загорелось на площади порядка десяти квадратных метров во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, пожар удалось оперативно... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:40

2024-04-02T17:40

2024-04-02T17:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Резиновое покрытие детского городка загорелось на площади порядка десяти квадратных метров во дворе жилого дома на юго-западе Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание резинового покрытия детского городка по адресу Новоясеневский проспект, дом 16, корпус 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь пожара составила десять квадратных метров. "Ликвидировано, без пострадавших, причина устанавливается", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240207/pozhar-1925855700.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва