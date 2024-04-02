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В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:57 02.04.2024 (обновлено: 06:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/voronezhskaya_oblast-1937235654.html
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 02.04.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, введенный почти восемь часов назад, отменен, сообщает губернатор области Александр Гусев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:57
2024-04-02T06:02
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, введенный почти восемь часов назад, отменен, сообщает губернатор области Александр Гусев.Ракетная опасность была объявлена в Воронежской области в 21.53 мск понедельника."Внимание, отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гусева.
https://ria.ru/20240401/bespilotnik-1937177106.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области спустя восемь часов отменили режим опасности атаки БПЛА

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, введенный почти восемь часов назад, отменен, сообщает губернатор области Александр Гусев.
Ракетная опасность была объявлена в Воронежской области в 21.53 мск понедельника.
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"Внимание, отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гусева.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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