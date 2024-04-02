https://ria.ru/20240402/voronezhskaya_oblast-1937235654.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 02.04.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, введенный почти восемь часов назад, отменен, сообщает губернатор области Александр Гусев. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T05:57

2024-04-02T05:57

2024-04-02T06:02

воронежская область

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, введенный почти восемь часов назад, отменен, сообщает губернатор области Александр Гусев.Ракетная опасность была объявлена в Воронежской области в 21.53 мск понедельника."Внимание, отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гусева.

https://ria.ru/20240401/bespilotnik-1937177106.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия