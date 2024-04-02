https://ria.ru/20240402/vodoprovod-1937390061.html

Водопровод в 12 муниципалитетах обновят в Липецкой области в этом году

Водопровод в 12 муниципалитетах обновят в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 02.04.2024

Водопровод в 12 муниципалитетах обновят в Липецкой области в этом году

До конца года в Липецкой области планируется капитально отремонтировать почти 65,5 километра сетей водоснабжения, работы запланированы в 12 муниципалитетах... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:04

2024-04-02T17:04

2024-04-02T17:04

липецкая область

липецкая область

усманский район

добринский район

игорь артамонов

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937383109_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_d4f9ce0877fe1d5d6a5083cc62c025b2.jpg

ЛИПЕЦК, 2 апр — РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется капитально отремонтировать почти 65,5 километра сетей водоснабжения, работы запланированы в 12 муниципалитетах области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что модернизация инженерных коммуникаций пройдет при поддержке Фонда развития территорий, который реализует программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Благодаря этому качество коммунальных услуг улучшится почти для 7 тысяч жителей Липецкой области. По сообщению Артамонова, наибольший масштаб работ предполагается в Усманском районе, там заменят 13 километров труб. Более 11 километров обновят в Добровском округе и почти столько же в Добринском районе. Кроме того, в Ельце до конца этого года реконструируют теплотрассу протяженностью 1,4 километра. "В ряде районов водопроводные сети сильно изношены. И для нас этот вопрос в приоритете. Мы вкладываем областные средства и привлекаем федеральное финансирование, постепенно обновляя коммунальную инфраструктуру областного центра и муниципалитетов", – отметил губернатор. Он добавил, что в соответствии с новой программой модернизации коммунальной инфраструктуры в общей сложности в 2023-2024 годах в регионе заменят более 139 километров сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также реконструируют пять котельных. Благодаря этому почти 20 тысяч жителей Липецкой области будут обеспечены качественными коммунальными услугами.

https://ria.ru/20240207/sistema-1925963554.html

липецкая область

усманский район

добринский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, усманский район, добринский район, игорь артамонов, жкх