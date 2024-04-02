https://ria.ru/20240402/vodoprovod-1937390061.html
Водопровод в 12 муниципалитетах обновят в Липецкой области в этом году
Водопровод в 12 муниципалитетах обновят в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 02.04.2024
Водопровод в 12 муниципалитетах обновят в Липецкой области в этом году
До конца года в Липецкой области планируется капитально отремонтировать почти 65,5 километра сетей водоснабжения, работы запланированы в 12 муниципалитетах... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:04
2024-04-02T17:04
2024-04-02T17:04
липецкая область
липецкая область
усманский район
добринский район
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 2 апр — РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется капитально отремонтировать почти 65,5 километра сетей водоснабжения, работы запланированы в 12 муниципалитетах области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что модернизация инженерных коммуникаций пройдет при поддержке Фонда развития территорий, который реализует программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Благодаря этому качество коммунальных услуг улучшится почти для 7 тысяч жителей Липецкой области. По сообщению Артамонова, наибольший масштаб работ предполагается в Усманском районе, там заменят 13 километров труб. Более 11 километров обновят в Добровском округе и почти столько же в Добринском районе. Кроме того, в Ельце до конца этого года реконструируют теплотрассу протяженностью 1,4 километра. "В ряде районов водопроводные сети сильно изношены. И для нас этот вопрос в приоритете. Мы вкладываем областные средства и привлекаем федеральное финансирование, постепенно обновляя коммунальную инфраструктуру областного центра и муниципалитетов", – отметил губернатор. Он добавил, что в соответствии с новой программой модернизации коммунальной инфраструктуры в общей сложности в 2023-2024 годах в регионе заменят более 139 километров сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также реконструируют пять котельных. Благодаря этому почти 20 тысяч жителей Липецкой области будут обеспечены качественными коммунальными услугами.
https://ria.ru/20240207/sistema-1925963554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, усманский район, добринский район, игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Липецкая область, Усманский район, Добринский район, Игорь Артамонов, ЖКХ
ЛИПЕЦК, 2 апр — РИА Новости. До конца года в Липецкой области планируется капитально отремонтировать почти 65,5 километра сетей водоснабжения, работы запланированы в 12 муниципалитетах области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он пояснил, что модернизация инженерных коммуникаций пройдет при поддержке Фонда развития территорий, который реализует программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Благодаря этому качество коммунальных услуг улучшится почти для 7 тысяч жителей Липецкой области.
По сообщению Артамонова, наибольший масштаб работ предполагается в Усманском районе
, там заменят 13 километров труб. Более 11 километров обновят в Добровском округе и почти столько же в Добринском районе
. Кроме того, в Ельце
до конца этого года реконструируют теплотрассу протяженностью 1,4 километра.
"В ряде районов водопроводные сети сильно изношены. И для нас этот вопрос в приоритете. Мы вкладываем областные средства и привлекаем федеральное финансирование, постепенно обновляя коммунальную инфраструктуру областного центра и муниципалитетов", – отметил губернатор.
Он добавил, что в соответствии с новой программой модернизации коммунальной инфраструктуры в общей сложности в 2023-2024 годах в регионе заменят более 139 километров сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также реконструируют пять котельных. Благодаря этому почти 20 тысяч жителей Липецкой области будут обеспечены качественными коммунальными услугами.