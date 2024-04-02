https://ria.ru/20240402/valyuta-1937293362.html
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта - РИА Новости, 02.04.2024
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Курс евро перешел к снижению и на короткое время опускался ниже 99 рублей, впервые с 12 марта, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:26
2024-04-02T11:26
2024-04-02T11:26
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Курс евро перешел к снижению и на короткое время опускался ниже 99 рублей, впервые с 12 марта, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 10.11 мск снижается на 1 копейку, до 99,09 рубля, но минутами ранее он опускался до 98,99 рубля - минимума с 12 марта. Курс юаня в то же время растёт на 1 копейку, до 12,69 рубля, доллара - на 21 копейку, до 92,35 рубля.
https://ria.ru/20240215/evro-1927627397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Курс евро перешел к снижению и на короткое время опускался ниже 99 рублей, впервые с 12 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10.11 мск снижается на 1 копейку, до 99,09 рубля, но минутами ранее он опускался до 98,99 рубля - минимума с 12 марта.
Курс юаня в то же время растёт на 1 копейку, до 12,69 рубля, доллара - на 21 копейку, до 92,35 рубля.