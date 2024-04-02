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Минск и Москва могут гордиться успехом союзной интеграции, заявил Лукашенко
Минск и Москва могут гордиться успехом союзной интеграции, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.04.2024
Минск и Москва могут гордиться успехом союзной интеграции, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва за период строительства Союзного государства многого достигли и могут по праву гордиться... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:10
2024-04-02T19:10
2024-04-02T19:10
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва за период строительства Союзного государства многого достигли и могут по праву гордиться своими успехами. "Сердечно поздравляю с Днем единения народов Беларуси и России. Этот праздник вот уже четверть века воплощает волю братских народов вместе обустраивать общий союзный дом во благо будущих поколений. За небольшой по историческим меркам период мы многого достигли и можем по праву гордиться своими успехами", - говорится в приветственном послании главы белорусского государства, зачитанном руководителем аппарата Совета министров страны Константином Бураком на торжественном собрании в Минске по случаю Дня единения народов Белоруссии и России. Лукашенко обратил внимание, что несмотря на непростые внешние условия, двум странам удалось не допустить спада производства, сохранить занятость и динамику развития экономики. "Выпускается конкурентоспособная инновационная продукция, реализуются высокотехнологичные проекты в атомной энергетике, автомобиле- и станкостроении, транспорте. Растет доля отечественных комплектующих и разработок. Шаг за шагом мы осваиваем новые рынки, взят курс на сокращение затрат и повышение качества союзных товаров и услуг", - констатировал он. Белорусский президент подчеркнул, что Белоруссия и Россия уверенно идут к научно-технологическому суверенитету и находят необходимые резервы для дальнейшего развития. "Зримые результаты есть не только в традиционных отраслях. Реальные успехи, настоящие прорывы достигнуты по таким сложнейшим, наукоемким направлениям, как материаловедение, авиастроение, микроэлектроника и космические исследования. Впервые в истории независимой Беларуси на МКС работает белорусская космонавтка", - отметил Лукашенко. Он добавил, что Союз имеет ярко выраженную социальную направленность. "Граждане двух стран пользуются равными правами и гарантиями, могут на деле ощутить преимущества жизни, работы, учебы и путешествий в рамках Союзного государства без ограничений. И это далеко не полный перечень достижений, позволяющих миллионам белорусов и россиян с уверенностью смотреть в завтрашний день", - заявил Лукашенко. Он отметил, что единство братских народов сформировали общие культура, мировоззренческие ценности и история, которую они свято хранят и оберегают.
https://ria.ru/20240402/lukashenko-1937239630.html
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, В мире
Минск и Москва могут гордиться успехом союзной интеграции, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск и Москва многого достигли и могут гордиться своими успехами
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва за период строительства Союзного государства многого достигли и могут по праву гордиться своими успехами.
«
"Сердечно поздравляю с Днем единения народов Беларуси и России. Этот праздник вот уже четверть века воплощает волю братских народов вместе обустраивать общий союзный дом во благо будущих поколений. За небольшой по историческим меркам период мы многого достигли и можем по праву гордиться своими успехами", - говорится в приветственном послании главы белорусского государства, зачитанном руководителем аппарата Совета министров страны Константином Бураком на торжественном собрании в Минске по случаю Дня единения народов Белоруссии и России.
Лукашенко обратил внимание, что несмотря на непростые внешние условия, двум странам удалось не допустить спада производства, сохранить занятость и динамику развития экономики. "Выпускается конкурентоспособная инновационная продукция, реализуются высокотехнологичные проекты в атомной энергетике, автомобиле- и станкостроении, транспорте. Растет доля отечественных комплектующих и разработок. Шаг за шагом мы осваиваем новые рынки, взят курс на сокращение затрат и повышение качества союзных товаров и услуг", - констатировал он.
Белорусский президент подчеркнул, что Белоруссия и Россия уверенно идут к научно-технологическому суверенитету и находят необходимые резервы для дальнейшего развития.
«
"Зримые результаты есть не только в традиционных отраслях. Реальные успехи, настоящие прорывы достигнуты по таким сложнейшим, наукоемким направлениям, как материаловедение, авиастроение, микроэлектроника и космические исследования. Впервые в истории независимой Беларуси на МКС работает белорусская космонавтка", - отметил Лукашенко.
Он добавил, что Союз имеет ярко выраженную социальную направленность. "Граждане двух стран пользуются равными правами и гарантиями, могут на деле ощутить преимущества жизни, работы, учебы и путешествий в рамках Союзного государства без ограничений. И это далеко не полный перечень достижений, позволяющих миллионам белорусов и россиян с уверенностью смотреть в завтрашний день", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что единство братских народов сформировали общие культура, мировоззренческие ценности и история, которую они свято хранят и оберегают.