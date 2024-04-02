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Полиция в 2023 году вскрыла ячейку "Правого сектора"* в России - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 02.04.2024 (обновлено: 16:00 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937371842.html
Полиция в 2023 году вскрыла ячейку "Правого сектора"* в России
Полиция в 2023 году вскрыла ячейку "Правого сектора"* в России - РИА Новости, 02.04.2024
Полиция в 2023 году вскрыла ячейку "Правого сектора"* в России
Полиция в 2023 году обнаружила в России ячейку украинского "Правого сектора"*, также пресечена деятельность ряда запрещенных религиозных объединений, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:58
2024-04-02T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир колокольцев
правый сектор
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Полиция в 2023 году обнаружила в России ячейку украинского "Правого сектора"*, также пресечена деятельность ряда запрещенных религиозных объединений, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на итоговой коллегии ведомства. "Приоритетная задача - противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур, предупреждение конфликтов на этнической и религиозной почве. Полицией вскрыта ячейка украинского "Правого сектора"*, а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений", - сказал Колокольцев, подводя итоги работы ведомства в 2023 году.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240401/fsb-1937032467.html
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безопасность, россия, владимир колокольцев, правый сектор, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Колокольцев, Правый сектор, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина
Полиция в 2023 году вскрыла ячейку "Правого сектора"* в России

Колокольцев: полиция в 2023 году вскрыла ячейку "Правого сектора" в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Полиция в 2023 году обнаружила в России ячейку украинского "Правого сектора"*, также пресечена деятельность ряда запрещенных религиозных объединений, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на итоговой коллегии ведомства.
"Приоритетная задача - противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур, предупреждение конфликтов на этнической и религиозной почве. Полицией вскрыта ячейка украинского "Правого сектора"*, а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений", - сказал Колокольцев, подводя итоги работы ведомства в 2023 году.
* Запрещенная в России террористическая организация
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир КолокольцевПравый секторМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Украина
 
 
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