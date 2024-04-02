https://ria.ru/20240402/ukraina-1937371842.html

Полиция в 2023 году вскрыла ячейку "Правого сектора"* в России

Полиция в 2023 году вскрыла ячейку "Правого сектора"* в России - РИА Новости, 02.04.2024

Полиция в 2023 году вскрыла ячейку "Правого сектора"* в России

Полиция в 2023 году обнаружила в России ячейку украинского "Правого сектора"*, также пресечена деятельность ряда запрещенных религиозных объединений, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:58

2024-04-02T15:58

2024-04-02T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир колокольцев

правый сектор

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

украина

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Полиция в 2023 году обнаружила в России ячейку украинского "Правого сектора"*, также пресечена деятельность ряда запрещенных религиозных объединений, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на итоговой коллегии ведомства. "Приоритетная задача - противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур, предупреждение конфликтов на этнической и религиозной почве. Полицией вскрыта ячейка украинского "Правого сектора"*, а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений", - сказал Колокольцев, подводя итоги работы ведомства в 2023 году.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240401/fsb-1937032467.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир колокольцев, правый сектор, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина