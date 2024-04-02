https://ria.ru/20240402/ukraina-1937267868.html

Зеленский после 20 мая станет самозванцем, заявил экс-премьер Украины

Зеленский после 20 мая станет самозванцем, заявил экс-премьер Украины - РИА Новости, 02.04.2024

Зеленский после 20 мая станет самозванцем, заявил экс-премьер Украины

Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет самозванцем, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:04

2024-04-02T10:04

2024-04-02T16:22

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет самозванцем, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале. "Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями. А какие последствия? А последствия очень простые — ни один из изданных им нормативно-правовых актов не будет иметь законной силы", — написал он.По словам Азарова, в Конституции Украины четко прописано, что срок полномочий президента — пять лет, а возможность продлить полномочия в случае введения военного положения предусмотрена только для Верховной рады. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий после 21 мая. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после истечения срока полномочий. Позже Конституционный суд заявил, что не получал такого обращения. Тем не менее 1 марта, как сообщало украинское агентство УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), дмитрий песков, верховная рада украины