https://ria.ru/20240402/udar-1937298013.html

В Иране отреагировали на удар Израиля по консульству в Дамаске

В Иране отреагировали на удар Израиля по консульству в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

В Иране отреагировали на удар Израиля по консульству в Дамаске

Удар израильских ВВС по территории консульства Ирана в Дамаске является открытой агрессией и нападением Тель-Авива на территорию Исламской республики, заявил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:38

2024-04-02T11:38

2024-04-02T12:01

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израиль

дамаск (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Удар израильских ВВС по территории консульства Ирана в Дамаске является открытой агрессией и нападением Тель-Авива на территорию Исламской республики, заявил замглавы парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи."Этот акт продемонстрировал, что Израиль не придерживается ни одного из международных законов, норм и обязательств. Израиль показал свой агрессивный характер, поскольку дипломатические представительства, посольства и консульства любой страны считаются частью территории самого государства, которому они принадлежат. То есть авиаудар Израиля считается нападением на территорию Исламской Республики Иран", - сказал Азизи.Он добавил, что иранская сторона, воспользовавшись своим стратегическим терпением, даст решительный и адекватный ответ нападению Израиля "в нужное время и в нужном месте".В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

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дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году