https://ria.ru/20240402/udar-1937298013.html
В Иране отреагировали на удар Израиля по консульству в Дамаске
В Иране отреагировали на удар Израиля по консульству в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
В Иране отреагировали на удар Израиля по консульству в Дамаске
Удар израильских ВВС по территории консульства Ирана в Дамаске является открытой агрессией и нападением Тель-Авива на территорию Исламской республики, заявил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:38
2024-04-02T11:38
2024-04-02T12:01
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ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Удар израильских ВВС по территории консульства Ирана в Дамаске является открытой агрессией и нападением Тель-Авива на территорию Исламской республики, заявил замглавы парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи."Этот акт продемонстрировал, что Израиль не придерживается ни одного из международных законов, норм и обязательств. Израиль показал свой агрессивный характер, поскольку дипломатические представительства, посольства и консульства любой страны считаются частью территории самого государства, которому они принадлежат. То есть авиаудар Израиля считается нападением на территорию Исламской Республики Иран", - сказал Азизи.Он добавил, что иранская сторона, воспользовавшись своим стратегическим терпением, даст решительный и адекватный ответ нападению Израиля "в нужное время и в нужном месте".В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране отреагировали на удар Израиля по консульству в Дамаске
Депутат назвал удар Израиля в Дамаске нападением на территорию Ирана
ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Удар израильских ВВС по территории консульства Ирана в Дамаске является открытой агрессией и нападением Тель-Авива на территорию Исламской республики, заявил замглавы парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи.
"Этот акт продемонстрировал, что Израиль не придерживается ни одного из международных законов, норм и обязательств. Израиль показал свой агрессивный характер, поскольку дипломатические представительства, посольства и консульства любой страны считаются частью территории самого государства, которому они принадлежат. То есть авиаудар Израиля считается нападением на территорию Исламской Республики Иран", - сказал Азизи.
Он добавил, что иранская сторона, воспользовавшись своим стратегическим терпением, даст решительный и адекватный ответ нападению Израиля "в нужное время и в нужном месте".
В понедельник вечером минобороны Сирии
сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане
, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".