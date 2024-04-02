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Губернатор Севастополя предупредил о ночных учениях флота со стрельбой
Губернатор Севастополя предупредил о ночных учениях флота со стрельбой - РИА Новости, 02.04.2024
Губернатор Севастополя предупредил о ночных учениях флота со стрельбой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о ночных учениях флота со стрельбой из стрелкового оружия. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:44
2024-04-02T22:44
2024-04-02T22:44
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о ночных учениях флота со стрельбой из стрелкового оружия. "Ориентировочно до 23.00 на Южном и Северном молах флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения) со стрельбой из стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Губернатор Севастополя предупредил о ночных учениях флота со стрельбой
Развожаев предупредил о ночных учениях флота со стрельбой в Севастополе