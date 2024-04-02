https://ria.ru/20240402/ucheniya-1937457551.html

Губернатор Севастополя предупредил о ночных учениях флота со стрельбой

Губернатор Севастополя предупредил о ночных учениях флота со стрельбой - РИА Новости, 02.04.2024

Губернатор Севастополя предупредил о ночных учениях флота со стрельбой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о ночных учениях флота со стрельбой из стрелкового оружия. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:44

2024-04-02T22:44

2024-04-02T22:44

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о ночных учениях флота со стрельбой из стрелкового оружия. "Ориентировочно до 23.00 на Южном и Северном молах флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения) со стрельбой из стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20240328/ucheniya-1936397483.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность