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СМИ: разработчик российского аналога MS Office стал убыточным
СМИ: разработчик российского аналога MS Office стал убыточным - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ: разработчик российского аналога MS Office стал убыточным
Разработчик программного пакета "МойОфис" "Новые облачные технологии" получил убыток по итогам 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:45
2024-04-02T04:45
2024-04-02T04:45
россия
технологии
экономика
финансы
лаборатория касперского
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Разработчик программного пакета "МойОфис" "Новые облачные технологии" получил убыток по итогам 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность компании."По итогам 2023 года выручка "Новых облачных технологий" <…> снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 миллиарда рублей. <…> Она получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей вместо прибыли 386,5 миллиона рублей годом ранее", — говорится в материале.Издание обратило внимание, что НОТ имела негативные показатели в течение нескольких лет подряд, пока не получила чистую прибыль в 2022 году.Представитель разработчика пояснил РБК, что убыток связан с общим снижением темпов импортозамещения офисных программ, нехваткой денег на закупку программных пакетов у государственных и окологосударственных клиентов и временным отказом ряда иностранных производителей офисного софта от ухода из России.Компания "Новые облачные технологии" была основана в 2013 году. К ее разработкам относятся пакет офисного софта "МойОфис", почтовый сервис Mailion и цифровое рабочее пространство Squadus. Основным владельцем компании выступает "Лаборатория Касперского".
https://ria.ru/20240329/milliarder-1936634560.html
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россия, технологии, экономика, финансы, лаборатория касперского
Россия, Технологии, Экономика, Финансы, Лаборатория Касперского
СМИ: разработчик российского аналога MS Office стал убыточным
РБК: разработчик офисного софта "Новые облачные технологии" получил убыток