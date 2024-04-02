https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937277569.html

В Анкаре заявили об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию

В Анкаре заявили об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию - РИА Новости, 02.04.2024

В Анкаре заявили об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию

Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не известны, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:33

2024-04-02T10:33

2024-04-02T10:33

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не известны, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. Во вторник ряд местных СМИ сообщил о вероятности визита российского лидера в Турцию в апреле. "У нас нет конкретных данных по срокам визита", - заявили в канцелярии корреспонденту РИА Новости. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник РИА Новости в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая.

https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937130871.html

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Варвара Скокшина

турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире