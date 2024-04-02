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В Анкаре заявили об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию - РИА Новости, 02.04.2024
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10:33 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937277569.html
В Анкаре заявили об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию
В Анкаре заявили об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию - РИА Новости, 02.04.2024
В Анкаре заявили об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию
Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не известны, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:33
2024-04-02T10:33
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не известны, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. Во вторник ряд местных СМИ сообщил о вероятности визита российского лидера в Турцию в апреле. "У нас нет конкретных данных по срокам визита", - заявили в канцелярии корреспонденту РИА Новости. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник РИА Новости в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая.
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937130871.html
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турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Анкаре заявили об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию

Канцелярия Эрдогана сообщила об отсутствии сроков визита Путина в Турцию

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не известны, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
Во вторник ряд местных СМИ сообщил о вероятности визита российского лидера в Турцию в апреле.
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"У нас нет конкретных данных по срокам визита", - заявили в канцелярии корреспонденту РИА Новости.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник РИА Новости в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая.
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