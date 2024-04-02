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СМИ: у дома турецкого мэра, победившего на выборах, устроили стрельбу - РИА Новости, 02.04.2024
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07:00 02.04.2024
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СМИ: у дома турецкого мэра, победившего на выборах, устроили стрельбу
СМИ: у дома турецкого мэра, победившего на выборах, устроили стрельбу - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ: у дома турецкого мэра, победившего на выборах, устроили стрельбу
Неизвестный устроил стрельбу у дома Бюлента Кара, победившего на выборах мэра турецкого Гиресуна, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T07:00
2024-04-02T07:00
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу у дома Бюлента Кара, победившего на выборах мэра турецкого Гиресуна, сообщает телеканал NTV. "Согласно полученной информации, человек, подошедший к дому Бюлента Кара, который, по предварительным результатам, выиграл выборы мэра от партии İYİ, вызвал Кара на улицу, открыв стрельбу в воздух из пистолета"- передал телеканал. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Кара, который после инцидента отправился в полицейский участок и подал жалобу на вооруженного человека, назвал произошедшее "ужасным инцидентом". "Сегодня вечером у нас произошел ужасный инцидент. Перед нашим домом человек открыл огонь из пистолета, слава Богу, никто не пострадал. Мы не знаем, кто спровоцировал стрельбу, но наши силы безопасности быстро вмешались и задержали человека. После этого дело за полицией и судебными органами", - приводит слова политика телеканал. По факту инцидента начато расследование.
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В мире
СМИ: у дома турецкого мэра, победившего на выборах, устроили стрельбу

NTV: в Турции неизвестный устроил стрельбу у дома мэра, победившего на выборах

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу у дома Бюлента Кара, победившего на выборах мэра турецкого Гиресуна, сообщает телеканал NTV.
"Согласно полученной информации, человек, подошедший к дому Бюлента Кара, который, по предварительным результатам, выиграл выборы мэра от партии İYİ, вызвал Кара на улицу, открыв стрельбу в воздух из пистолета"- передал телеканал.
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Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого.
Кара, который после инцидента отправился в полицейский участок и подал жалобу на вооруженного человека, назвал произошедшее "ужасным инцидентом".
"Сегодня вечером у нас произошел ужасный инцидент. Перед нашим домом человек открыл огонь из пистолета, слава Богу, никто не пострадал. Мы не знаем, кто спровоцировал стрельбу, но наши силы безопасности быстро вмешались и задержали человека. После этого дело за полицией и судебными органами", - приводит слова политика телеканал.
По факту инцидента начато расследование.
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