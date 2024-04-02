https://ria.ru/20240402/turizm-1937390683.html
Руденя поставил задачи по развитию туризма в Тверской области до 2030 года
Руденя поставил задачи по развитию туризма в Тверской области до 2030 года - РИА Новости, 02.04.2024
Руденя поставил задачи по развитию туризма в Тверской области до 2030 года
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание, где поставил задачи по развитию туризма до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:06
2024-04-02T17:06
2024-04-02T17:06
тверская область
игорь руденя
торжок
тверь
тверская область
туристы
нацпроекты
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание, где поставил задачи по развитию туризма до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. На заседании первым вопросом были рассмотрены итоги реализации государственной программы "Развитие туристской индустрии в Тверской области" в прошедшем году. Обозначены приоритеты на текущий год и период до 2030 года. "В Тверской области за период реализации национальных проектов, с 2019 по 2023 годы, туристический поток увеличился с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона человек", – цитирует пресс-служба губернатора. В перспективе к 2029 году заложен рост числа туристов до 4,9 миллиона человек. Сейчас в регионе открыты 316 отелей, глэмпингов и кемпингов. В прошлом году в Тверской области в крупных гостиницах и отелях остановилось около 800 тысяч человек. В пресс-службе уточнили, что также в регионе растут налоговые поступления в бюджет от туристической деятельности. В прошлом году объемы составили более 1,1 миллиарда рублей. Губернатор подчеркнул, что задачи по дальнейшему росту турпотока в регионе должны быть более амбициозными с учетом поддержки проектов развития Торжка как одного из ключевых туристических центров. В числе перспективных проектов – формирование кластера "Волжское море" с современным речным портом в Конаковском округе, модернизация туристской инфраструктуры на селигерских озерах. Приоритетными направлениями глава региона назвал патриотический, паломнический, круизный, культурно-познавательный виды туризма. А также развитие внутрирегионального туризма в первую очередь для жителей старшего возраста, школьников и студентов. За прошедшие пять лет благодаря целенаправленной поддержке туроператоров с достопримечательностями тверского края ознакомились почти 22 тысячи школьников. В текущем году важнейшим событием, в том числе для сферы туризма, Руденя назвал 950-летие города Торопца. В 2023 году дан старт проекту по созданию туристского кода центра этого города. В частности, Торопец преобразился благодаря подсветке зданий. Еще на заседании были рассмотрены вопросы поддержки инвестиционных проектов в отрасли, создание новых объектов размещения и показа для туристов. В Верхневолжье сейчас активно обеспечивают льготной поддержкой инвестпроекты в сфере туризма. Среди крупнейших – развитие загородных комплексов "Гранд Селигер", "Энкор Резорт", "Вилла Нобель", добавили в пресс-службе. Губернатор во время заседания также подчеркнул важность продвижения региона на федеральном и мировом уровнях. Он отметил, что необходимо позиционировать Верхневолжье на мировом уровне как территорию, где расположены уникальные природные объекты, созданы условия для охоты и рыбалки, круглогодичного активного отдыха. Кроме того, следует усилить кампанию по популяризации маршрутов и туристских продуктов региона.
https://ria.ru/20240228/obkhod-1930057696.html
https://ria.ru/20231221/turizm-1917330488.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, торжок, тверь, тверская область, туристы, нацпроекты
Тверская область, Игорь Руденя, Торжок, Тверь, Тверская область, туристы, Нацпроекты
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник провел заседание, где поставил задачи по развитию туризма до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании первым вопросом были рассмотрены итоги реализации государственной программы "Развитие туристской индустрии в Тверской области" в прошедшем году. Обозначены приоритеты на текущий год и период до 2030 года.
«
"В Тверской области за период реализации национальных проектов, с 2019 по 2023 годы, туристический поток увеличился с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона человек", – цитирует пресс-служба губернатора.
В перспективе к 2029 году заложен рост числа туристов до 4,9 миллиона человек.
Сейчас в регионе открыты 316 отелей, глэмпингов и кемпингов. В прошлом году в Тверской области в крупных гостиницах и отелях остановилось около 800 тысяч человек.
В пресс-службе уточнили, что также в регионе растут налоговые поступления в бюджет от туристической деятельности. В прошлом году объемы составили более 1,1 миллиарда рублей.
Губернатор подчеркнул, что задачи по дальнейшему росту турпотока в регионе должны быть более амбициозными с учетом поддержки проектов развития Торжка
как одного из ключевых туристических центров. В числе перспективных проектов – формирование кластера "Волжское море" с современным речным портом в Конаковском округе, модернизация туристской инфраструктуры на селигерских озерах.
Приоритетными направлениями глава региона назвал патриотический, паломнический, круизный, культурно-познавательный виды туризма. А также развитие внутрирегионального туризма в первую очередь для жителей старшего возраста, школьников и студентов. За прошедшие пять лет благодаря целенаправленной поддержке туроператоров с достопримечательностями тверского края ознакомились почти 22 тысячи школьников.
В текущем году важнейшим событием, в том числе для сферы туризма, Руденя назвал 950-летие города Торопца. В 2023 году дан старт проекту по созданию туристского кода центра этого города. В частности, Торопец преобразился благодаря подсветке зданий.
Еще на заседании были рассмотрены вопросы поддержки инвестиционных проектов в отрасли, создание новых объектов размещения и показа для туристов.
В Верхневолжье сейчас активно обеспечивают льготной поддержкой инвестпроекты в сфере туризма. Среди крупнейших – развитие загородных комплексов "Гранд Селигер", "Энкор Резорт", "Вилла Нобель", добавили в пресс-службе.
Губернатор во время заседания также подчеркнул важность продвижения региона на федеральном и мировом уровнях. Он отметил, что необходимо позиционировать Верхневолжье на мировом уровне как территорию, где расположены уникальные природные объекты, созданы условия для охоты и рыбалки, круглогодичного активного отдыха. Кроме того, следует усилить кампанию по популяризации маршрутов и туристских продуктов региона.