https://ria.ru/20240402/tsivileva-1937321617.html
Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества"
Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 02.04.2024
Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества"
Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:08
2024-04-02T13:08
2024-04-02T13:08
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сказал, что в среду исполняется ровно год с подписания указа президента о создании фонда "Защитники Отечества". "По этому случаю глава фонда Цивилева сегодня будет на докладе у главы государства, расскажет об одном из главных приоритетных вопросов, который сейчас на повестке дня у всех представителей руководства, это вопрос заботы о наших героях", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240402/putin-1937317905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества"
Путин во вторник заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" Цивилевой