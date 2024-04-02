https://ria.ru/20240402/tsivileva-1937321617.html

Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества"

Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 02.04.2024

Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества"

Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:08

2024-04-02T13:08

2024-04-02T13:08

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сказал, что в среду исполняется ровно год с подписания указа президента о создании фонда "Защитники Отечества". "По этому случаю глава фонда Цивилева сегодня будет на докладе у главы государства, расскажет об одном из главных приоритетных вопросов, который сейчас на повестке дня у всех представителей руководства, это вопрос заботы о наших героях", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240402/putin-1937317905.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика