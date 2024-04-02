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Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 02.04.2024
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13:08 02.04.2024
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Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества"
Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 02.04.2024
Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества"
Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:08
2024-04-02T13:08
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сказал, что в среду исполняется ровно год с подписания указа президента о создании фонда "Защитники Отечества". "По этому случаю глава фонда Цивилева сегодня будет на докладе у главы государства, расскажет об одном из главных приоритетных вопросов, который сейчас на повестке дня у всех представителей руководства, это вопрос заботы о наших героях", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240402/putin-1937317905.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества"

Путин во вторник заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" Цивилевой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Анна Цивилева. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, что в среду исполняется ровно год с подписания указа президента о создании фонда "Защитники Отечества".
"По этому случаю глава фонда Цивилева сегодня будет на докладе у главы государства, расскажет об одном из главных приоритетных вопросов, который сейчас на повестке дня у всех представителей руководства, это вопрос заботы о наших героях", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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