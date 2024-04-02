https://ria.ru/20240402/tekhnologii-1937345103.html

Путин рассказал об увеличении числа преступлений с помощью информтехнологий

Путин рассказал об увеличении числа преступлений с помощью информтехнологий - РИА Новости, 02.04.2024

Путин рассказал об увеличении числа преступлений с помощью информтехнологий

Число преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на 30%, здесь надо работать на опережение и совершенствовать механизм борьбы, заявил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:28

2024-04-02T14:28

2024-04-02T14:55

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937352249_0:274:3152:2047_1920x0_80_0_0_b0eefed0a3c4ea36ac5c569edaaa35c9.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на 30%, здесь надо работать на опережение и совершенствовать механизм борьбы, заявил президент России Владимир Путин. "Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей. Надо серьезно усовершенствовать механизм борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на опережение", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.

https://ria.ru/20240402/putin-1937343388.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин