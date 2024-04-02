https://ria.ru/20240402/tekhnologii-1937345103.html
Путин рассказал об увеличении числа преступлений с помощью информтехнологий
Путин рассказал об увеличении числа преступлений с помощью информтехнологий - РИА Новости, 02.04.2024
Путин рассказал об увеличении числа преступлений с помощью информтехнологий
Число преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на 30%, здесь надо работать на опережение и совершенствовать механизм борьбы, заявил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:28
2024-04-02T14:28
2024-04-02T14:55
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на 30%, здесь надо работать на опережение и совершенствовать механизм борьбы, заявил президент России Владимир Путин. "Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей. Надо серьезно усовершенствовать механизм борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на опережение", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
https://ria.ru/20240402/putin-1937343388.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал об увеличении числа преступлений с помощью информтехнологий
Путин: на 30% выросло число преступлений с помощью информационных технологий