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ВШЭ будет поощрять студентов за использование ИИ - РИА Новости, 02.04.2024
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10:38 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/tekhnologii-1937279599.html
ВШЭ будет поощрять студентов за использование ИИ
ВШЭ будет поощрять студентов за использование ИИ - РИА Новости, 02.04.2024
ВШЭ будет поощрять студентов за использование ИИ
Высшая школа экономики будет поощрять студентов, которые используют искусственный интеллект (ИИ) при написании выпускной квалификационной работы в рамках... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:38
2024-04-02T10:38
общество
высшая школа экономики (вшэ)
технологии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Высшая школа экономики будет поощрять студентов, которые используют искусственный интеллект (ИИ) при написании выпускной квалификационной работы в рамках конкурса ИИ-решений - студенты должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и были ли достигнуты результаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Высшая школа экономики запустила конкурс ИИ-решений при подготовке дипломов. Задача конкурса - оценить использование инструментов на основе генеративных моделей в работах студентов, защищающих выпускную квалификационную работу (ВКР) в 2024 году. Студенты всех бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ смогут продемонстрировать свое мастерство в применении нейросетей для решения сложных задач. Авторы ВКР должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и были ли достигнуты результаты", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласно данным недавнего исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, почти 43% обучающихся уже используют ИИ в своей работе - 56% с помощью него готовят доклады, 33% работают над рефератами и 29% над эссе. "Искусственный интеллект, генеративные модели - это новые инструменты, которые открывают широкие возможности для решения аналитических и творческих задач. Современный специалист должен освоить эти инструменты, сформировать компетенции использования искусственного интеллекта наряду с компетенциями в своей предметной области. Можно сказать, что современный специалист в ближайшее время должен уметь "считать, читать, писать, рисовать" с помощью искусственного интеллекта, это становится частью профессиональных компетенций", - сказал проректор вуза Сергей Рощин, его слова приводятся в сообщении. В ВШЭ добавили, что оценивать выпускные работы будет экспертная комиссия, состоящая из преподавателей и научных сотрудников НИУ ВШЭ, решение будет опираться на различные критерии, включая уровень и сложность решаемых задач, этичность и целесообразность использования ИИ. "Три победителя конкурса будут награждены стипендиями (если продолжат обучение в магистратуре или аспирантуре) и смогут принять участие в образовательных интенсивах по теме искусственного интеллекта за счет университета", - заключили в пресс-службе вуза.
https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html
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общество, высшая школа экономики (вшэ), технологии
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ), Технологии
ВШЭ будет поощрять студентов за использование ИИ

ВШЭ будет поощрять студентов за использование ИИ в выпускных работах

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Высшая школа экономики будет поощрять студентов, которые используют искусственный интеллект (ИИ) при написании выпускной квалификационной работы в рамках конкурса ИИ-решений - студенты должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и были ли достигнуты результаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Высшая школа экономики запустила конкурс ИИ-решений при подготовке дипломов. Задача конкурса - оценить использование инструментов на основе генеративных моделей в работах студентов, защищающих выпускную квалификационную работу (ВКР) в 2024 году. Студенты всех бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ смогут продемонстрировать свое мастерство в применении нейросетей для решения сложных задач. Авторы ВКР должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и были ли достигнуты результаты", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что согласно данным недавнего исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, почти 43% обучающихся уже используют ИИ в своей работе - 56% с помощью него готовят доклады, 33% работают над рефератами и 29% над эссе.
"Искусственный интеллект, генеративные модели - это новые инструменты, которые открывают широкие возможности для решения аналитических и творческих задач. Современный специалист должен освоить эти инструменты, сформировать компетенции использования искусственного интеллекта наряду с компетенциями в своей предметной области. Можно сказать, что современный специалист в ближайшее время должен уметь "считать, читать, писать, рисовать" с помощью искусственного интеллекта, это становится частью профессиональных компетенций", - сказал проректор вуза Сергей Рощин, его слова приводятся в сообщении.
В ВШЭ добавили, что оценивать выпускные работы будет экспертная комиссия, состоящая из преподавателей и научных сотрудников НИУ ВШЭ, решение будет опираться на различные критерии, включая уровень и сложность решаемых задач, этичность и целесообразность использования ИИ.
"Три победителя конкурса будут награждены стипендиями (если продолжат обучение в магистратуре или аспирантуре) и смогут принять участие в образовательных интенсивах по теме искусственного интеллекта за счет университета", - заключили в пресс-службе вуза.
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