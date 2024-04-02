Иркутская область увеличила единовременную выплату участникам СВО
Иркутская область увеличила выплату участникам СВО до 400 тысяч рублей
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
ИРКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО, подписавшим контракт после 1 января 2024 года в два раза - до 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В марте губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вышел в областное законодательное собрание с инициативой об увеличении выплаты жителям региона, подписавшим контракт с Минобороны РФ в текущем году. Депутаты данную инициативу поддержали.
"Губернатор Игорь Кобзев подписал изменение в закон Иркутской области от 5 июля 2023 года № 82-оз, увеличивающее в два раза размер единовременной выплаты военнослужащим по контракту, участвующим в специальной военной операции. Для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ и включенных в списки личного состава войсковой части с 1 января 2024 года, единовременная выплата составит 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, для тех, кто в 2024 году получил единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, будет осуществлена доплата. Это произойдет в беззаявительном порядке.
На текущий момент в Иркутской области единовременная выплата военнослужащим становится самой высокой в Сибирском федеральном округе. К примеру, в Омской области единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей, в Красноярском крае и в Томской области – 300 тысяч рублей.