https://ria.ru/20240402/svo-1937291982.html

Иркутская область увеличила единовременную выплату участникам СВО

Иркутская область увеличила единовременную выплату участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2024

Иркутская область увеличила единовременную выплату участникам СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО, подписавшим контракт после 1 января 2024 года в два РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:22

2024-04-02T11:22

2024-04-02T11:22

иркутская область

иркутская область

россия

омская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО, подписавшим контракт после 1 января 2024 года в два раза - до 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В марте губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вышел в областное законодательное собрание с инициативой об увеличении выплаты жителям региона, подписавшим контракт с Минобороны РФ в текущем году. Депутаты данную инициативу поддержали. "Губернатор Игорь Кобзев подписал изменение в закон Иркутской области от 5 июля 2023 года № 82-оз, увеличивающее в два раза размер единовременной выплаты военнослужащим по контракту, участвующим в специальной военной операции. Для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ и включенных в списки личного состава войсковой части с 1 января 2024 года, единовременная выплата составит 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, для тех, кто в 2024 году получил единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, будет осуществлена доплата. Это произойдет в беззаявительном порядке. На текущий момент в Иркутской области единовременная выплата военнослужащим становится самой высокой в Сибирском федеральном округе. К примеру, в Омской области единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей, в Красноярском крае и в Томской области – 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240402/pamyatnik-1937272269.html

https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иркутская область, россия, омская область, игорь кобзев