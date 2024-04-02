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Иркутская область увеличила единовременную выплату участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2024
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Иркутская область
Иркутская область
 
11:22 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/svo-1937291982.html
Иркутская область увеличила единовременную выплату участникам СВО
Иркутская область увеличила единовременную выплату участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Иркутская область увеличила единовременную выплату участникам СВО
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО, подписавшим контракт после 1 января 2024 года в два РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:22
2024-04-02T11:22
иркутская область
иркутская область
россия
омская область
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ИРКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО, подписавшим контракт после 1 января 2024 года в два раза - до 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В марте губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вышел в областное законодательное собрание с инициативой об увеличении выплаты жителям региона, подписавшим контракт с Минобороны РФ в текущем году. Депутаты данную инициативу поддержали. "Губернатор Игорь Кобзев подписал изменение в закон Иркутской области от 5 июля 2023 года № 82-оз, увеличивающее в два раза размер единовременной выплаты военнослужащим по контракту, участвующим в специальной военной операции. Для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ и включенных в списки личного состава войсковой части с 1 января 2024 года, единовременная выплата составит 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, для тех, кто в 2024 году получил единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, будет осуществлена доплата. Это произойдет в беззаявительном порядке. На текущий момент в Иркутской области единовременная выплата военнослужащим становится самой высокой в Сибирском федеральном округе. К примеру, в Омской области единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей, в Красноярском крае и в Томской области – 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240402/pamyatnik-1937272269.html
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иркутская область, россия, омская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Омская область, Игорь Кобзев
Иркутская область увеличила единовременную выплату участникам СВО

Иркутская область увеличила выплату участникам СВО до 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ИРКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО, подписавшим контракт после 1 января 2024 года в два раза - до 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В марте губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вышел в областное законодательное собрание с инициативой об увеличении выплаты жителям региона, подписавшим контракт с Минобороны РФ в текущем году. Депутаты данную инициативу поддержали.
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"Губернатор Игорь Кобзев подписал изменение в закон Иркутской области от 5 июля 2023 года № 82-оз, увеличивающее в два раза размер единовременной выплаты военнослужащим по контракту, участвующим в специальной военной операции. Для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ и включенных в списки личного состава войсковой части с 1 января 2024 года, единовременная выплата составит 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, для тех, кто в 2024 году получил единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, будет осуществлена доплата. Это произойдет в беззаявительном порядке.
На текущий момент в Иркутской области единовременная выплата военнослужащим становится самой высокой в Сибирском федеральном округе. К примеру, в Омской области единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей, в Красноярском крае и в Томской области – 300 тысяч рублей.
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Иркутская областьИркутская областьРоссияОмская областьИгорь Кобзев
 
 
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