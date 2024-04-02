https://ria.ru/20240402/sud-1937392439.html

КС не принял жалобу майора, который не смог уволиться по возрасту

КС не принял жалобу майора, который не смог уволиться по возрасту - РИА Новости, 02.04.2024

КС не принял жалобу майора, который не смог уволиться по возрасту

Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу майора, который не смог уволиться со службы в период частичной мобилизации, поскольку не достиг... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:12

2024-04-02T17:12

2024-04-02T17:12

специальная военная операция на украине

россия

симферополь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу майора, который не смог уволиться со службы в период частичной мобилизации, поскольку не достиг предельного возраста пребывания в запасе, следует из материалов суда. Согласно отказному определению, опубликованному на сайте КС РФ, военнослужащий Булат Искандаров усомнился в конституционности статьи 53 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". В соответствии с этой статьей, граждане, пребывающие в запасе, с учетом воинского звания подразделяются на три разряда. В зависимости от этой градации устанавливается предельный возраст пребывания в запасе, по достижении которого гражданин снимается с воинского учета. История вопроса Как отмечается в определении КС, Искандаров, проходивший военную службу в звании майора, в апреле 2004 года был уволен в запас с постановкой на учет в военном комиссариате Симферополя. В сентябре 2022 года призывная комиссия по мобилизации призвала Искандарова на службу. На тот момент ему исполнился 51 год. В октябре 2022 года Искандарова на основании его рапорта представили к увольнению в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Однако в начале ноября командир его воинской части был уведомлен "об отсутствии оснований для увольнения заявителя с военной службы в связи с недостижением им предельного возраста пребывания в запасе". Суды, куда обратился военнослужащий, добиваясь увольнения по возрасту, указали на то, что при решении этого вопроса в период мобилизации следует исходить из того, достиг ли военнослужащий предельного возраста пребывания в запасе, установленного оспариваемой статьей закона о воинской обязанности. Поскольку Искандаров его не достиг, оснований для его увольнения нет, констатировали суды. Позиция Конституционного суда Как отметил КС России, федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" регулирует "обычные условия прохождения военной службы по контракту и исполнения воинской обязанности". По общему правилу, предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет для маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника и адмирала. Для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора и контр-адмирала этот возраст составляет 60 лет, а для полковника, капитана 1 ранга – 55 лет. Для военнослужащего, имеющего иное воинское звание, предельный возраст пребывания на службе – 50 лет. При этом, как указал Конституционный суд, действующее законодательство "исходит из необходимости специального регулирования отношений, связанных с исполнением воинской обязанности и прохождением военной службы по контракту в период мобилизации" и не предполагает "безусловного распространения" на эти правоотношения тех законов, которые регламентируют службу в обычных условиях. "Формально оспаривая конституционность положений статьи 53 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", заявитель, по существу, подвергает сомнению правильность их применения судами общей юрисдикции в его конкретном деле с учетом действующего правового режима частичной мобилизации, полагая, что в данном случае следует руководствоваться положениями статьи 49 данного... закона, устанавливающими предельный возраст пребывания на военной службе для обычных условий прохождения данной службы", – говорится в определении КС России. "Однако проверка законности и обоснованности вынесенных судебных постановлений, с которыми, как следует из доводов жалобы, Б.И. Искандаров выражает несогласие, в том числе с точки зрения правильности выбора и толкования нормы, подлежащей применению с учетом фактических обстоятельств дела в период частичной мобилизации, не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации", – приводится в определении позиция КС России. Соответственно, Искандарову отказано в принятии жалобы к рассмотрению, "поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в КС признается допустимой, заключается в документе.

https://ria.ru/20240326/mobilizatsiya-1935920873.html

https://ria.ru/20240402/obrascheniya-1937349786.html

https://ria.ru/20240401/prizyv-1936738014.html

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

россия

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, симферополь, общество