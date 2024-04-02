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В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 02.04.2024
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10:17 02.04.2024 (обновлено: 11:13 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/strelba-1937272493.html
В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе
В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 02.04.2024
В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе
В результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, которая произошла утром во вторник, есть пострадавшие, подозреваемый задержан, сообщила полиция. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:17
2024-04-02T11:13
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, которая произошла утром во вторник, есть пострадавшие, подозреваемый задержан, сообщила полиция."В 10.08 полиция сообщает, что в результате стрельбы есть пострадавшие. Полиция задержала подозреваемого. Расследование продолжается", – сказано в пресс-релизе полиции.Ранее сообщалось, что полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9.08 утра.
https://ria.ru/20240330/politsiya-1936884479.html
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финляндия, в мире
Финляндия, В мире
В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе

При стрельбе в финской школе пострадали люди, задержан подозреваемый

© AFP 2024 / MARKKU ULANDERФинская полиция около начальной школы в городе Вантаа в пригороде Хельсинки, где ребенок открыл огонь и ранил троих других детей
Финская полиция около начальной школы в городе Вантаа в пригороде Хельсинки, где ребенок открыл огонь и ранил троих других детей - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AFP 2024 / MARKKU ULANDER
Финская полиция около начальной школы в городе Вантаа в пригороде Хельсинки, где ребенок открыл огонь и ранил троих других детей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, которая произошла утром во вторник, есть пострадавшие, подозреваемый задержан, сообщила полиция.
"В 10.08 полиция сообщает, что в результате стрельбы есть пострадавшие. Полиция задержала подозреваемого. Расследование продолжается", – сказано в пресс-релизе полиции.
Ранее сообщалось, что полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9.08 утра.
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