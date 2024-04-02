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В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе
В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 02.04.2024
В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе
В результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, которая произошла утром во вторник, есть пострадавшие, подозреваемый задержан, сообщила полиция. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:17
2024-04-02T10:17
2024-04-02T11:13
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, которая произошла утром во вторник, есть пострадавшие, подозреваемый задержан, сообщила полиция."В 10.08 полиция сообщает, что в результате стрельбы есть пострадавшие. Полиция задержала подозреваемого. Расследование продолжается", – сказано в пресс-релизе полиции.Ранее сообщалось, что полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9.08 утра.
https://ria.ru/20240330/politsiya-1936884479.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, в мире
В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе
При стрельбе в финской школе пострадали люди, задержан подозреваемый
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, которая произошла утром во вторник, есть пострадавшие, подозреваемый задержан, сообщила полиция.
"В 10.08 полиция сообщает, что в результате стрельбы есть пострадавшие. Полиция задержала подозреваемого. Расследование продолжается", – сказано в пресс-релизе полиции.
Ранее сообщалось, что полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9.08 утра.