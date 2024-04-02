https://ria.ru/20240402/strelba-1937272493.html

В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе

В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 02.04.2024

В Финляндии задержали подозреваемого в стрельбе в школе

В результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, которая произошла утром во вторник, есть пострадавшие, подозреваемый задержан, сообщила полиция. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:17

2024-04-02T10:17

2024-04-02T11:13

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, которая произошла утром во вторник, есть пострадавшие, подозреваемый задержан, сообщила полиция."В 10.08 полиция сообщает, что в результате стрельбы есть пострадавшие. Полиция задержала подозреваемого. Расследование продолжается", – сказано в пресс-релизе полиции.Ранее сообщалось, что полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9.08 утра.

https://ria.ru/20240330/politsiya-1936884479.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, в мире