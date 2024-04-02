https://ria.ru/20240402/stantsiya-1937406613.html

"Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции

"Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции - РИА Новости, 02.04.2024

"Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции

"Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции, сообщили журналистам во вторник в госкорпорации. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:04

2024-04-02T18:04

2024-04-02T18:09

космос - риа наука

россия

роскосмос

ркк "энергия"

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции, сообщили журналистам во вторник в госкорпорации. "Эскизный проект Российской орбитальной станции получил положительное заключение и был утвержден госкорпорацией "Роскосмос"", - говорится в сообщении. Отмечается, что РОС, которую разрабатывает Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после завершения работы Международной космической станции. Одной из ключевых особенностей новой станции будет открытая модульная архитектура. Узловой модуль в основе РОС будет иметь шесть стыковочных узлов, к которым будут пристыкованы остальные модули. Их можно будет менять по мере исчерпания ресурса. "При грамотной логистике срок службы станции можно продлевать десятилетиями - по мере необходимости", - подчеркнули в госкорпорации. Полярная орбита станции до 97 градусов (по сравнению с 51,6 градуса у нынешней МКС) даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для РФ Северного морского пути. Сейчас космонавты с борта МКС могут видеть около 60% земной поверхности, из них лишь около 10% - территория России. Также станция получит гарантированную стабильную связь с наземным комплексом управления. Энергетика РОС позволит испытывать и отрабатывать технологии нового оборудования, например, радиолокаторов и антенных систем большой мощности. В частности, этого разработчики собираются добиться за счет использования гиродинов, благодаря которым станция будет поддерживать орбиту без двигателей. На МКС такая технология, не применялась, хотя была отработана на советских станциях. Развертывание РОС на орбите планируется провести в период с 2027 по 2032 годы. Сначала отправятся научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. В дальнейшем к станции будут пристыкованы целевые модули. Сейчас "Роскосмос" с головными исполнителями ведёт работы для заключения государственных контрактов на создание Российской орбитальной станции.

https://ria.ru/20240123/kosmoplan-1922949548.html

https://ria.ru/20231225/ros-1917828894.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, роскосмос, ркк "энергия"