https://ria.ru/20240402/spravedlivost-1937423285.html

Кустурица поблагодарил Путина за "личную историческую справедливость"

Кустурица поблагодарил Путина за "личную историческую справедливость" - РИА Новости, 02.04.2024

Кустурица поблагодарил Путина за "личную историческую справедливость"

Сербский режиссер Эмир Кустурица оценил события на Украине и поблагодарил президента России Владимира Путина за "личную историческую справедливость". РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:59

2024-04-02T18:59

2024-04-02T18:59

в мире

украина

эмир кустурица

россия

хорватия

владимир путин

андрей пленкович

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937422271_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_4b5d6f0ea09919089330e7edc0d73886.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица оценил события на Украине и поблагодарил президента России Владимира Путина за "личную историческую справедливость". "Я хочу вас поблагодарить за вашу личную историческую справедливость, которая у нас, славян, была всегда. То, что сейчас происходит на Украине, – это борьба для нас. Мы видели, что происходило с бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербов. Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех", - сказал Кустурица на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Хорватский премьер Андрей Пленкович 5 августа 2022 года на годовщину военно-полицейской операции "Буря" 1995 года против республики Сербская Краина, при которой, по данным сербских властей, погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов, заявил, что она помогла дальнейшей мирной реинтеграции территорий. Он неоднократно предлагал поделиться хорватским опытом времен конфликта в бывшей Югославии с нынешними властями в Киеве.

https://ria.ru/20240402/otsenki-1937414100.html

украина

россия

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, эмир кустурица, россия, хорватия, владимир путин, андрей пленкович