https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937421553.html

Спецоперация, 2 апреля: российская армия продолжает отодвигать ВСУ на запад

Спецоперация, 2 апреля: российская армия продолжает отодвигать ВСУ на запад - РИА Новости, 02.04.2024

Спецоперация, 2 апреля: российская армия продолжает отодвигать ВСУ на запад

О потерях украинских войск за март, кощунственном грузе, перехваченном на границе, и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:34

2024-04-02T19:34

2024-04-02T20:14

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

сергей шойгу

вячеслав гладков

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. О потерях украинских войск за март, кощунственном грузе, перехваченном на границе, и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Украина не достигает целей на фронтеМинистр обороны Сергей Шойгу провел во вторник тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал, что Киев пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но не достиг целей ни на одном из направлений. "Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении. Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное", — напомнил министр. По его словам, под контроль России перешло 403 квадратных километра территории новых регионов. Кроме того, российские войска продолжают снижать боевой потенциал противника. С января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин.Шойгу подчеркнул, что, несмотря на отсутствие результатов, Киев по-прежнему старается убедить западных спонсоров в способности противостоять армии России, пытается перенести боевые действия на ее территорию, прибегает к актам терроризма и обстрелам мирного населения. "Наши Вооруженные силы реагируют асимметрично на подобные преступления украинских боевиков. В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности", — отметил министр. Кроме того, он напомнил, что к участию в СВО не будут привлекаться призывники, которые пойдут служить в рамках весеннего призыва, начавшегося в понедельник. Шойгу также рассмотрел ход строительства малых ракетных и патрульных кораблей для ВМФ. До конца года флот получит три малых ракетоносца типа "Каракурт". Головной корабль этого проекта "Циклон" служит на Черноморском флоте. Кроме того, на завершающей стадии находится строительство пятого патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий", который также предназначен для Черноморского флота. Отбитые контратакиКак следует из сводки Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение украинским войскам на Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях, а также отразили 16 атак и контратак.Киев потерял:В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить: Российские авиация и артиллерия уничтожили склад авиационных средств поражения, а также цех производства и обслуживания беспилотников. ПВО сбила 195 беспилотников и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire. Кощунственные бомбыФСБ совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства. Ее пытались ввезти с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари в пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Груз следовал по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Изъяты 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов взрывчатого вещества, 91 электродетонатор.Задержанный водитель рассказал, что начиненные взрывчаткой иконы планировалось выгрузить в Москве. Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский сообщил, что в изъятых иконах был спрятан гексоген, мощность которого в 1,5 раза больше мощности тротила. Массы изъятого вещества, по его словам, хватило бы для подрыва пятиэтажного жилого дома. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил РИА Новости, что кощунственное использование икон в качестве бомб вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине. Неприемлемый итог переговоровПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило ночью, что за прошедшие сутки украинские войска десять раз обстреляли Донецк и шесть раз Горловку, выпустив 44 боеприпаса. Во вторник ВСУ выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и семь снарядов по Донецку. СЦКК также предоставил подробности о ночных ударах. В 22:45 Киевский район Донецка обстреляли осколочно-фугасными ракетами JROF-HEAP, произведенными в Словакии. Каждая из них дает разлет 1050 ромбовидных осколков. Эти ракеты унифицированы и подходят к различным системам залпового огня калибра 122 миллиметра, в том числе к РСЗО RM-70 Vampire.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел данные по последствиям обстрелов региона украинскими войсками в понедельник. В Белгороде повреждены более 200 квартир и почти 100 автомобилей, пострадали десять человек. Также были атакованы Грайворон, Шебекино, села Журавлевка, Долбино, Поповка, Теребрено, Терезовка и Староселье, поселок Мирный, хутора Рябики и Филькино. Гладков сообщил, что уже почти восемь тысяч детей из приграничных районов области находятся в других регионах России. Имеется договоренность о том, что школьников отправят еще в Татарстан, Северную Осетию — Аланию и Омскую область.Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал в интервью РИА Новости, что для Москвы было бы неприемлемо повторение сценария переговоров, как в Стамбуле весной 2022 года. По его словам, сейчас ВС России удерживают инициативу по всей линии фронта, а переговоры, в случае их возобновления, будут использованы Киевом, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями и реализовать перегруппировку войск.Киев помпезно отметит БучуОфициальный представитель МИД Мария Захарова сообщила во вторник, что российская сторона требует провести тщательное расследование международными структурами произошедшего в Буче, в частности выяснить, чьи тела оказались на улицах города, а также прекратить покрывать киевский режим. По ее словам, Киев собирается "помпезно отметить" годовщину инсценировки в Буче, чтобы отвлечь внимание от тяжелого положения на линии боевого соприкосновения. Захарова подчеркнула, что пропагандистская дезинформационная акция украинских властей стала ответом на жест доброй воли России по выводу войск из Киевской и Черниговской областей. Таким образом Киев собирался сорвать диалог сторон и запустить антироссийские санкции. О возможном госперевороте со стороны украинских силовиков против Зеленского предупредил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. На фоне того, что 21 мая у Зеленского истекают полномочия, а новых выборов проводиться не будет, заинтересованные в получении власти на Украине могут организовать "военный переворот с помощью спецслужб". Украинцы не готовыКак сообщали украинские СМИ, во вторник взрывы звучали в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье. Кроме того, о поврежденном в Кировоградской области объекте сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович. Президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал во вторник, что лишь около восьми процентов граждан Украины готовы непосредственно брать в руки оружие и участвовать в боевых действиях. Остальные же согласны лишь "донатить" и заниматься волонтерской деятельностью. Кроме того, по словам Паниотто, на Украине снижается число противников территориальных уступок.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937393327.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937414353.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, киев, украина, сергей шойгу, вячеслав гладков, мария захарова, вооруженные силы украины