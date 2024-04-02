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Российская ПВО за сутки сбила 195 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 195 украинских дронов - РИА Новости, 02.04.2024
Российская ПВО за сутки сбила 195 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 195 украинских дронов и 41 снаряд РСЗО, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:40
2024-04-02T16:40
2024-04-02T16:40
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 195 украинских дронов и 41 снаряд РСЗО, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены: 581 украинский самолет, 270 вертолетов, 18374 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15680 танков и других боевых бронированных машин, 1261 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8629 орудий полевой артиллерии и минометов, а также20530 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231207/pvo-1914360303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, вооруженные силы украины, украина
Технологии, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Российская ПВО за сутки сбила 195 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 195 украинских дронов и 41 снаряд РСЗО