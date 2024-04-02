ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии
ДНР в СЦКК: ВСУ 1 апреля обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 22.45 обстреляли Киевский район Донецка фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка в 22.45 01.04.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красногоровка, применив осколочно-фугасные ракеты JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) для РСЗО калибром 122 миллиметра, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО. Данные ракеты унифицированы и подходят к различным системам залпового огня калибром 122 миллиметра, в том числе к РСЗО RM-70 "Vampire", - говорится в сообщении представительства.
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В ведомстве добавили, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал мирный житель 1970 года рождения.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов получили повреждения в результате ночного обстрела Киевского района города со стороны украинских войск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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