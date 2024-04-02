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ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 02.04.2024 (обновлено: 16:51 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937379920.html
ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии
ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии - РИА Новости, 02.04.2024
ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии
Украинские войска в понедельник в 22.45 обстреляли Киевский район Донецка фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:31
2024-04-02T16:51
в мире
донецк
донецкая народная республика
словакия
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 22.45 обстреляли Киевский район Донецка фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка в 22.45 01.04.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красногоровка, применив осколочно-фугасные ракеты JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) для РСЗО калибром 122 миллиметра, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО. Данные ракеты унифицированы и подходят к различным системам залпового огня калибром 122 миллиметра, в том числе к РСЗО RM-70 "Vampire", - говорится в сообщении представительства.В ведомстве добавили, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал мирный житель 1970 года рождения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов получили повреждения в результате ночного обстрела Киевского района города со стороны украинских войск. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240226/obstrel-1929516560.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, словакия, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Словакия, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии

ДНР в СЦКК: ВСУ 1 апреля обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Киевского района Донецка. 2 апреля 2024
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 2 апреля 2024
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 22.45 обстреляли Киевский район Донецка фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка в 22.45 01.04.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красногоровка, применив осколочно-фугасные ракеты JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) для РСЗО калибром 122 миллиметра, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО. Данные ракеты унифицированы и подходят к различным системам залпового огня калибром 122 миллиметра, в том числе к РСЗО RM-70 "Vampire", - говорится в сообщении представительства.
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1 апреля, 08:00
В ведомстве добавили, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал мирный житель 1970 года рождения.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов получили повреждения в результате ночного обстрела Киевского района города со стороны украинских войск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Фрагменты ракеты JROF HEF в Киевском районе Донецка. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF
26 февраля, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСловакияАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТО
 
 
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