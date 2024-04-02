https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937379920.html

ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии

ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии - РИА Новости, 02.04.2024

ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии

Украинские войска в понедельник в 22.45 обстреляли Киевский район Донецка фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:31

2024-04-02T16:31

2024-04-02T16:51

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 22.45 обстреляли Киевский район Донецка фугасными ракетами, произведенными в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка в 22.45 01.04.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красногоровка, применив осколочно-фугасные ракеты JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) для РСЗО калибром 122 миллиметра, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО. Данные ракеты унифицированы и подходят к различным системам залпового огня калибром 122 миллиметра, в том числе к РСЗО RM-70 "Vampire", - говорится в сообщении представительства.В ведомстве добавили, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал мирный житель 1970 года рождения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов получили повреждения в результате ночного обстрела Киевского района города со стороны украинских войск. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240226/obstrel-1929516560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, словакия, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато