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Российские военные отразили контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 02.04.2024 (обновлено: 16:30 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937378222.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.04.2024
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери Киева составили... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:24
2024-04-02T16:30
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 140 солдат и два танка, сообщило во вторник Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и первой танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населённого пункта Никольское в ДНР была отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны."Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.Также в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили применявшиеся украинскими войсками 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937228932.html
россия
киев
донецкая народная республика
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россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: российские военные отразили контратаку ВСУ у Никольского

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 140 солдат и два танка, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и первой танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, в районе населённого пункта Никольское в ДНР была отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны.
"Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
Также в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили применявшиеся украинскими войсками 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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