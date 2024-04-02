https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937378222.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.04.2024

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери Киева составили... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:24

2024-04-02T16:24

2024-04-02T16:30

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 140 солдат и два танка, сообщило во вторник Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и первой танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населённого пункта Никольское в ДНР была отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны."Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.Также в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили применявшиеся украинскими войсками 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html

https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937228932.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика