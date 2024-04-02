Российские военные отразили контратаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: российские военные отразили контратаку ВСУ у Никольского
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении специальной военной операции . Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 140 солдат и два танка, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и первой танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населённого пункта Никольское в ДНР была отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны.
"Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
Также в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили применявшиеся украинскими войсками 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.